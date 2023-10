Fantom (FTM) wzmacnia bycze perspektywy dzięki aktualizacji Sonic

Cena Fantomu (FTM) stara się utrzymać ostatnie wzrosty po tym, jak byki podbiły szersze nastroje na rynku kryptowalut, osiągając najwyższy poziom od 3 miesięcy. Cena Fantom najbardziej skorzystała na ogromnym wzroście o 35% odnotowanym w ciągu ostatniego tygodnia. Czy aktualizacja, której sieć testowa została właśnie ogłoszona przez Fundację Fantom, może katalizować dalszy wzrost dynamiki FTM?

Oto, co warto wiedzieć o aktualizacji Fantom Sonic i co może ona oznaczać dla sieci.

Fantom ogłasza sieci testowe Sonic

24 października profesor Bernhard Scholz, dyrektor ds. badań w firmie Fantom, ogłosił ważne ogłoszenie dotyczące modernizacji, dzięki której sieć blockchain może zyskać na zwiększeniu przepustowości i ostateczności transakcji.

Środowisko sieci testowej będzie składać się z dwóch sieci testowych – publicznej i zamkniętej. Jak Scholz wskazuje w poście na blogu, dzięki aktualizacji Fantom znacznie poprawi funkcjonalność platformy bez konieczności uciekania się do takich funkcji, jak sharding czy dodatkowe warstwy.

W szczególności aktualizacja Fantom Sonic ma zastąpić aktualizację Opery, wprowadzając nową maszynę wirtualną, lepsze przechowywanie baz danych i zoptymalizowany konsensus w sieci.

Według Scholza Sonic mógł zaobserwować, że sieć osiągnęła ponad 2000 transakcji na sekundę, a średni czas finalizacji wynosił 1 sekundę. Dla porównania, sieć główna Fantom obsługuje przepustowość 30 TPS. Fundacja Fantom odnotowała:

„Sonic to kolejna iteracja sieci Fantom, niewymagająca hard forku do aktualizacji. Istniejące inteligentne kontrakty, usługi i narzędzia w Fantom Opera powinny być w pełni kompatybilne z siecią główną Fantom Sonic”.

Oczekuje się, że oprócz maszyny wirtualnej Fantom (FVM) Sonic uruchomi również zmniejszone wymagania dotyczące pamięci masowej – z oszałamiających 11 TB do poniżej 1 TB – dla węzłów archiwalnych. Oznacza to, że uczestnictwo w sieci staje się zarówno tańsze, jak i dostępne dla walidatorów.

Perspektywy cen FTM

Wiadomości o aktualizacji Sonic firmy Fantom trafiają na rynek w obliczu trendu wzrostowego, który dopiero zaczyna nabierać tempa po kryzysie kryptowalut. FTM jest jednym z wyróżniających się graczy wśród altcoinów.

Jednak przy spadku ceny FTM o 93% w stosunku do najwyższego poziomu w historii wynoszącego 3,46 USD osiągniętego w październiku 2021 r., dla byków może być lepiej tylko wtedy, gdy hossa zbiegnie się z tak ogromną poprawą jak Sonic. Ta aktualizacja, oczekiwana w drugim kwartale 2024 r., będzie dobra nie tylko dla ekosystemu DeFi, ale także gier blockchain i innych aplikacji dApp.

Wzrost wykorzystania protokołów DeFi na platformie Fantom może pomóc w długoterminowej cenie.

Fantom price chart on TradingView

W perspektywie krótkoterminowej, podczas gdy FTM/USD gwałtownie wzrósł w ostatnich tygodniach, największą przeszkodą jest przełamanie linii trendu spadkowego, która ogranicza byki od czasu odwrócenia się od dotychczasowych maksimów w lutym.

Bezpośrednia strefa oporu może znajdować się w okolicach 0,31 USD, powyżej której znajdą się 0,54 i 0,63 USD, zanim kupujący będą mogli osiągnąć psychologiczny poziom 1,00 USD. Z drugiej strony solidne wsparcie może wynosić 0,17 USD.

