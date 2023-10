Prognoza USD/TRY: Sygnał przed decyzją w sprawie stóp procentowych CBRT

Lira turecka kontynuowała swój niezwykły spadek w związku z utrzymującymi się obawami dotyczącymi inflacji w kraju. Kurs wymiany USD/TRY utrzymuje się na rekordowo wysokim poziomie 28,14, znacznie wyżej niż na początku roku wynoszącym 18,48. Podskoczył o ponad 173% od najniższego poziomu w 2022 r.

Przed nami decyzja CBRT w sprawie stóp procentowych

W czwartek w centrum uwagi będzie kurs wymiany USD/TRY, wraz z decyzją Banku Centralnego Republiki Turcji (CBRT).

Ekonomiści ankietowani przez Reuters uważają, że CBRT będzie kontynuować podwyżki stóp procentowych. Dokładnie uważają, że bank podniesie stopy z 30% do 35%. Uważają także, że bank podniesie oprocentowanie kredytów jednodniowych odpowiednio do 33% i 36%.

Bank podwyższa stopy procentowe od czerwca, kiedy to podniósł stopy procentowe z 8,50% do obecnych 30%. Uczyniła to, próbując spowolnić galopującą inflację, która od lat utrzymuje się na niezmiennie wysokim poziomie.

Najnowsze dane pokazują, że główny wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wzrósł we wrześniu o 61,5%. We wrześniu wzrosła ona o 58,9% i analitycy uważają, że w nadchodzących latach stopy procentowe będą nadal rosły. Sondaż przeprowadzony przez Reuters wykazał, że większość analityków oczekuje, że inflacja zakończy rok na poziomie 69,3%.

Ekonomiści spodziewają się również, że gospodarka odnotuje w tym roku umiarkowany wzrost. Dokładnie spodziewają się, że kraj powiększy się o 4%, a deficyt obrotów bieżących wyniesie 4,6% całkowitego PKB.

Lira turecka czeka wyboista droga do ożywienia, ponieważ wielu Turków przeszło obecnie na waluty obce, takie jak dolar amerykański i euro. Nie pomagają także utrzymujące się napięcia na Bliskim Wschodzie.

Izrael nadal walczy z Hamasem a sytuacja może się pogorszyć, jeśli Izrael rozpocznie operację lądową. W środę Erdogan w dalszym ciągu krytykował Izrael i bronił Hamasu, który według niego nie jest terrorystą.

Eskalacja kryzysu może spowodować wzrost cen energii, co przełoży się na większą inflację w kraju.

Analiza techniczna USD/TRY

Kurs wymiany USD/TRY od kilku dekad znajduje się w silnym trendzie wzrostowym. W czwartek osiągnął najwyższy poziom 28,14, najwyższy w historii. W miarę wzrostu para pozostaje powyżej kluczowego wsparcia na 27,37, najwyższego wahania we wrześniu.

Para USD/TRY również pozostała powyżej wszystkich średnich kroczących, sygnalizując, że byki nadal mają kontrolę. W związku z tym perspektywy kursu wymiany USD na TRY są optymistyczne, ponieważ kupujący dążą do kluczowego psychologicznego poziomu na poziomie 30.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.