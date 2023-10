Cena Jasmy Coin właśnie pobiła kluczowy rekord wraz ze wzrostem japońskiej waluty Bitcoin

Cena Jasmy Coin (JASMY) powróciła w spektakularny sposób w ciągu ostatnich kilku dni, gdy inwestorzy kibicowali trwającemu rajdowi kryptowalut. Moneta wzrosła do 0,0040 dolara, najwyższego poziomu od 15 sierpnia. Wzrósł w ciągu ostatnich 11 dni z rzędu, co stanowi pierwszy taki przypadek w historii.

Japoński Bitcoin kwitnie

Jasmy, popularnie znany jako japoński Bitcoin, w ciągu ostatnich kilku dni znajdował się w silnym trendzie wzrostowym. Ten wzrost miał miejsce wraz z poprawą nastrojów w branży kryptowalut, co spowodowało ostatnio gwałtowny wzrost większości monet.

Bitcoin wzrósł z najniższego poziomu z zeszłego miesiąca wynoszącego 24 800 dolarów do 35 000 dolarów, podczas gdy całkowita kapitalizacja rynkowa wszystkich kryptowalut wzrosła do ponad 1,2 biliona dolarów. W większości przypadków altcoiny, takie jak Solana i Jasmy, rosną, gdy Bitcoin kwitnie.

Istnieją trzy główne powody, dla których Bitcoin i inne tokeny rosną. Po pierwsze, istnieją oznaki, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zatwierdzi spotowy ETF Bitcoin. Będzie to kluczowe posunięcie, które ma doprowadzić do większego napływu inwestorów instytucjonalnych.

Po drugie, wielu sprzecznych inwestorów uważa, że Bitcoin jest lepszą inwestycją w obliczu gwałtownego wzrostu długu publicznego w USA. W ciągu ostatnich kilku lat rząd zgromadził długi na kwotę ponad 33,6 biliona dolarów. Tylko w ciągu ostatnich kilku tygodni zadłużenie to wzrosło o ponad 600 miliardów dolarów.

Dlatego inwestorzy uważają, że Bitcoin jest dobrą cyfrową wersją złota. Po trzecie, w ciągu ostatnich kilku dekad BTC osiągał lepsze wyniki niż inne aktywa. Radził sobie lepiej niż złoto, srebro i amerykańskie indeksy giełdowe, takie jak Dow Jones i Nasdaq 100.

W przypadku Jasmy’ego istnieją oznaki, że inwestorzy pompują token również na platformach mediów społecznościowych, takich jak Twitter i StockTwits. Była to jedna z najpopularniejszych monet na tych platformach.

Prognoza cen Jasmy Coin

Wykres JASMY autorstwa TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że w ciągu ostatnich kilku dni moneta Jasmy przeżyła mocny powrót. To odbicie było zgodne z moją ostatnią prognozą JasmyCoin . Po drodze moneta przekroczyła zniżkową linię trendu łączącą najwyższe wahania od 25 czerwca.

Wzrósł także powyżej 50-dniowych i 200-dniowych średnich kroczących Arnauda Legoux (ALMA). Ponadto wskaźnik względnej siły (RSI) osiągnął ekstremalny poziom wykupienia. Dlatego podejrzewam, że moneta wkrótce się wycofa, a następnie powróci do zwyżkowego trendu do kluczowego punktu oporu na poziomie 0,0047 USD, najwyższego punktu z 24 czerwca.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.