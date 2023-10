Cena THORChain (RUNE) gwałtownie rośnie wraz ze wzrostem liczby otwartych transakcji i wolumenem obrotu

Cena THORChain (RUNE) w ciągu ostatnich kilku tygodni osiągnęła spektakularny wzrost. Token wzrósł do najwyższego poziomu 2,86 dolara od 8 sierpnia. Wzrosła o ponad 290% z najniższego poziomu w tym roku, co czyni ją jedną z najlepiej radzących sobie kryptowalut na świecie.

Rośnie zainteresowanie otwartymi kontraktami terminowymi RUNE

THORChain to jeden z największych graczy w kosmosie ekosystem. Jest to platforma DeFi, która umożliwia użytkownikom wymianę, pożyczanie i zarabianie na rodzimych aktywach. Ułatwia natywne rozliczanie aktywów w popularnych kryptowalutach, takich jak Bitcoin, Ethereum i Avalanche.

THORChain cieszy się coraz większą popularnością wśród inwestorów, którzy uwielbiają go ze względu na znaczne zyski. Najnowsze dane pokazują, że jednostronna rentowność w ekosystemie dla większości monet, takich jak USDT, USDC i ATOM, wynosi ponad 15%.

W efekcie wielu inwestorów przeniosło się do sieci. W październiku sieć pobiła rekordy, przetwarzając transakcje w łańcuchu o wartości ponad 3 miliardów dolarów. Jest to o tyle istotne, że w samym trzecim kwartale obroty sieci wyniosły 2,3 miliarda dolarów. W tym okresie zebrała 3/38 mln dolarów opłat. Oznacza to, że THORChain zyskuje popularność wśród użytkowników.

Tymczasem w ciągu ostatnich kilku miesięcy zainteresowanie otwartymi kontraktami terminowymi THORChain gwałtownie wzrosło. Dane zebrane przez CoinGlass pokazują, że liczba otwartych transakcji wzrosła do ponad 53 milionów dolarów, najwyższego poziomu od 2 października. Większość tego otwartego zainteresowania pochodzi z Binance, a następnie z Bybit, OKX i Bitget.

Otwarte zainteresowanie to ważny wskaźnik, który uwzględnia wielkość niewypełnionych pozycji na rynku kontraktów futures. Wyższa wartość otwartego zainteresowania jest postrzegana jako pozytywna rzecz dla kryptowaluty.

Prognoza cen łańcucha THOR

Wykres dzienny pokazuje, że cena kryptowaluty RUNE w ciągu ostatnich kilku miesięcy znajdowała się w silnym trendzie zwyżkowym. Ostatnio moneta przeskoczyła ważny poziom oporu na poziomie 1,966 dolara, który jest najwyższym punktem w lutym. Przekroczyła również poziom psychologiczny na poziomie 2 dolarów.

RUNE przesunął się również powyżej 50-dniowych i 100-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA), co jest oznaką zwyżki. Indeks Względnej Siły (RSI) przesunął się do poziomu wykupienia. Podobnie oscylator stochastyczny również przesunął się do punktu wykupienia.

Dlatego perspektywy dla monety są optymistyczne, a kolejny poziom do obserwacji to 3,15 dolara, najwyższy poziom z 11 sierpnia ubiegłego roku. Alternatywą jest powrót monety do wsparcia na poziomie 1,96 dolara.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.