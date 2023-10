Shiba Memu pozyskuje 4,1 mln USD pod koniec przedsprzedaży, a PEPE zwyżkuje

Gdy cena Bitcoina przekroczyła poziom 30,000 USD, na rynek kryptowalut powrócił optymizm. Podczas gdy wzrosty są powszechne w całym sektorze, kryptowaluty meme były największymi beneficjentami. Shiba Memu, nadchodzący token meme, przyciągnął inwestorów przed swoim debiutem. Dzięki zebraniu ponad 4,1 mln USD, Shiba Memu zalicza się prawdopodobnie do najlepszych przedsprzedaży w 2023 roku. Inwestorzy mają teraz niewiele godzin na zakup tokena przed zamknięciem przedsprzedaży.

Poprawa sentymentu do memów powoduje powszechne zwyżki

Liderem odrodzenia się memów jest PEPE, token kryptowalutowy, który odnotował wzrost o ponad 10,000% po uruchomieniu w tym roku. Dzięki zwyżce o 57% w ciągu ostatniego tygodnia, PEPE jest liderem wśród 100 najlepszych kryptowalut.

Dogecoin, wiodący token meme pod względem kapitalizacji rynkowej, odnotował ponad 8% wzrost. Shiba Inu zyskuje na wartości w tempie dwucyfrowym. Floki Inu, kolejna kryptowaluta meme, wzrosła o 41% w ciągu ostatniego tygodnia.

Oczekuje się, że wzrosty tokenów meme będą kontynuowane, zgodnie z parametrami rynkowymi. Indeks Strachu i Chciwości, który ocenia nastroje rynkowe, wynosi obecnie 68, co oznacza strefę “chciwości”. Pokazuje to, że apetyt na tokeny meme jest silny i może nadal podnosić ceny tokenów.

Powrót pozytywnego sentymentu jest plusem dla uruchamiania projektów memowych, takich jak Shiba Memu. Sentyment zwiększa spekulacje wokół projektu i może zapewnić początkowy impuls po wejściu na giełdę.

O Shiba Memu

Shiba Memu to ambitny projekt kryptowalutowy, który ma na celu połączenie blockchain i sztucznej inteligencji. Kwestia sztucznej inteligencji jest atrakcyjna, ponieważ oczekuje się, że technologia ta uczyni Shiba Memu zrównoważonym. Skupienie się na zrównoważonym rozwoju jest kluczowym wyróżnikiem Shiba Memu na tle innych kryptowalut o niskiej użyteczności.

Projekt wykorzystuje sztuczną inteligencję do samodzielnego marketingu na platformach internetowych. Shiba Memu może pisać własne teksty PR i uruchamiać strategie marketingowe w oparciu o istniejące nastroje. Projekt uczy się również przez cały czas, wykorzystując najnowsze osiągnięcia kreatywnego marketingu, aby zyskać na popularności.

Sztuczna inteligencja jest również narzędziem społecznościowym dla Shiba Memu i jego społeczności. Projekt zawiera pulpit nawigacyjny AI, w którym użytkownicy mogą z nią wchodzić w interakcje. Mogą oni zadawać sztucznej inteligencji pytania i otrzymywać informacje zwrotne oraz aktualizacje działań marketingowych w czasie rzeczywistym. Wysokie zaangażowanie tworzy lojalną społeczność Shiba Memu i pomaga w określeniu ceny.

Przedsprzedaż Shiba Memu i predykcja ceny

Shiba Memu miała bardzo wyjątkową i udaną przedsprzedaż. Z ceną początkową 0,011125 USD, Shiba Memu jest obecnie wyceniana na 0,037450 USD. Stały wzrost cen wynika z tokenomiki projektu. Tokenomika pozwala SHMU rosnąć każdego dnia o 18:00 GMT. Inwestorzy, którzy kupili token wcześnie, otrzymają tokeny o wyższej wartości.

Wzrosty cen Shiba Memu nadają tokenowi klimat memów. Jak można się spodziewać, inwestorzy oczekują, że Shiba Memu wzrośnie nawet 10-krotnie po wejściu na giełdy. Notowania rozpoczną się w 4. kwartale 2023 roku, co oznacza, że Shiba Memu może zakończyć rok na poziomie powyżej 0,3 USD.

Chociaż prognoza ta ma charakter spekulacyjny, jest realistyczna w oparciu o popyt, jaki przyciąga Shiba Memu. Rówieśnicy Meme, tacy jak PEPE, również osiągnęli podobny kamień milowy, dzięki czemu scenariusz ten jest możliwy do zrealizowania. W przyszłości wzrosty SHMU mogą być ponad 10-krotne, gdyż odblokowuje on wartość dzięki innym funkcjom, takim jak staking.

Czy warto kupić Shiba Memu już dziś?

Trwa ostatni dzień przedsprzedaży Shiba Memu. Od tego momentu token będzie notowany na giełdach. Historyczne trendy pokazują, że tokeny odblokowują popyt i doświadczają wysokiej spekulacji natychmiast po wejściu na giełdę.

Inwestorzy chcący wykorzystać początkowy ruch cenowy Shiba Memu mogą kupić token już teraz. Pozwoli im to skorzystać ze spekulacji rynkowych i osiągnąć maksymalne zyski w momencie debiutu SHMU.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.