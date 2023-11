Analiza cen akcji Luckin Coffee: czy jest to zakup w obliczu kontynuacji wzrostu?

Ceny akcji Luckin Coffee (LKNCY) odbiegły od kursu Starbucks po tym, jak dwaj giganci sieci kawowych opublikowali mieszane zyski. Akcje Luckina spadły w sesji przedsesyjnej o ponad 8%, natomiast Starbucks podskoczył o ponad 7,55%.

Pobierz zarobki Luckin Coffee

Copy link to section

Branża kawowa wciąż się rozwija, mimo że konsumenci stoją przed wieloma wyzwaniami związanymi z podwyższonymi stopami procentowymi. W Stanach Zjednoczonych Rezerwa Federalna pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie od 22 lat, wynoszącym od 5,25% do 5,50%.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Chiny, kluczowy rynek dla Starbucks i Luckin Coffee, przeżywają silne spowolnienie w związku z zatrzymaniem się ożywienia po pandemii. Opublikowane w tym tygodniu dane pokazały, że w październiku wskaźniki PMI dla przemysłu w kraju spadły.

Jednocześnie wzrosła stopa bezrobocia wśród młodych ludzi, a inwestycje w przemysł i środki trwałe uległy spowolnieniu. Upada również ważny sektor nieruchomości, a firmy takie jak Country Garden i Evergrande są podłączone do aparatury podtrzymującej życie.

Wszystko to jest ważne dla firm takich jak Luckin Coffee i Starbucks, które są właścicielami tysięcy sklepów w Chinach. W większości okresów uznaniowe wydatki konsumentów zwykle słabną, gdy gospodarka nie radzi sobie dobrze.

Mimo to Luckin Coffee radziła sobie dobrze w trzeciej kwarcie. Całkowite przychody netto spółki wzrosły o 84,9% do 7,2 miliarda RMB. Ten wzrost przychodów wynikał z niskiej bazy, ponieważ gospodarka znajdowała się w fazie blokady w tym samym zeszłym roku. Marża operacyjna wzrosła do 13,4%, podczas gdy sprzedaż w tym samym sklepie wzrosła do 23,1%.

Firma otworzyła 2437 nowych sklepów, co daje łączną liczbę 13 273 sklepów. To niezwykły rozwój jak na firmę, która powstała kilka lat temu. Obsłużył także ponad 200 milionów klientów.

Posiada również mocny bilans z ponad 7 miliardami RMB w gotówce i bez zadłużenia. Operacyjne przepływy pieniężne wyniosły w kwartale ponad 1,3 miliarda RMB, czyli 179,6 miliona dolarów. W związku z tym akcje Luckin Coffee spadły w związku z pojawieniem się obaw o rozwój firmy. Spadł także po ogłoszeniu swojego odejścia przez dyrektora ds. strategii.

Z kolei Starbucks ogłosił, że sprzedaż w tych samych sklepach w USA wzrosła o 12,5% r/r. Jej przychody w USA wzrosły o 12,5% do 6,9 miliarda dolarów, podczas gdy przychody międzynarodowe wzrosły o 11,4%.

https://www.youtube.com/watch?v=9kvfkAZ88PE

Prognoza cen akcji Luckin Coffee

Copy link to section

Wykres LKNCY opracowany przez TradingView

W moich poprzednich artykułach byłem dość optymistycznie nastawiony do ceny akcji Luckin Coffee. Ostatnio jednak akcje straciły dynamikę. Od najwyższego poziomu w tym roku spadł on o ponad 15%.

Akcje utrzymują się powyżej 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA). Pozostaje nieco powyżej ważnego wsparcia na poziomie 32,22 USD, najwyższego punktu z 2 marca. Dlatego podejrzewam, że akcje prawdopodobnie będą nadal rosły, ponieważ kupujący celują w ważny punkt oporu na poziomie 36,90 USD, najwyższy punkt z 7 września.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.