Sam Bankman-Fried (SBF) jest winny: co dalej z Do Kwonem i Johnem Karonym?

Właśnie wydarzyła się największa kryptowalutowa historia roku, która wywołała falę szoku w całej branży. Po kilku godzinach narad ława przysięgłych w Nowym Jorku uznała Sama Bankmana-Frieda (SBF) za winnego wszystkich siedmiu postawionych mu zarzutów.

Nie miał żadnych szans, ponieważ rząd przedstawił przeciwko niemu solidną sprawę. A co najważniejsze, wszyscy jego byli dyrektorzy wyższego szczebla, w tym Caroline Elison, przyznali się do winy i złożyli przeciwko niemu zeznania.

W sumie Samowi Bankman-Friedowi grozi ponad dziesięć lat więzienia, a większość analityków oczekuje, że spędzi w nim co najmniej 15 lat. Grożą mu także dodatkowe zarzuty w Nowym Jorku. Zarzucono mu na przykład nielegalne wspieranie kampanii, za co groziły mu dodatkowe lata więzienia.

Czy Kwon może mieć kłopoty

Werdykt SBF wywołał dreszcze u dwóch innych znanych dyrektorów ds. kryptowalut: Do Kwona z Terra i Johna Karony’ego z Safemoon. Do Kwonowi, Południowemu Koreańczykowi, grozi kilkadziesiąt lat więzienia zarówno w swoim rodzinnym kraju, jak i w Stanach Zjednoczonych.

Obecnie przebywa w więzieniu w Czarnogórze, gdzie został złapany podczas ucieczki do Dubaju. Prokuratorzy w obu krajach oskarżają go o kierowanie gigantycznym oszustwem kryptograficznym, które doprowadziło do strat o wartości ponad 40 miliardów dolarów.

Sednem sprawy jest to, że Do Kwon złożył błędne oświadczenia na temat bezpieczeństwa TerraUSD, algorytmicznej monety typu stablecoin. W przeciwieństwie do Tether i USD Coin, moneta nie była zabezpieczona żadną walutą fiducjarną. Zamiast tego utrzymała swoją pozycję dzięki złożonej inżynierii komputerowej.

Jedno z fałszywych twierdzeń dotyczy Chai, produktu fintech popularnego w Korei Południowej. Do Kwon twierdził, że firma działała w oparciu o technologię Terry. Było to ważne posunięcie, ponieważ wielu inwestorów uznało to za dobry przypadek zastosowania platformy Terra. Chociaż Chai początkowo korzystał z Terry, przestało to działać w 2020 r.

Do Kwon przebywa obecnie w więzieniu za posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami. Pozostanie także w areszcie na czas procedury ekstradycji. Analitycy uważają, że Dow Kwonowi również grozi kilkadziesiąt lat więzienia.

A co z Johnem Karonym?

John Karony to kolejny dyrektor ds. kryptowalut, który ma poważne kłopoty z prawem. Został aresztowany w tym tygodniu i usłyszał kilka zarzutów o defraudację i oszustwa związane z papierami wartościowymi w Nowym Jorku.

W przeciwieństwie do Do Kwon i SBF, Karony nie jest postacią głównego nurtu w branży kryptograficznej. Założył Safemoon, monetę memową, która stała się popularna w 2021 r. podczas szaleństwa na memy.

Safemoon obiecał posiadaczom niezwykłe zyski po prostu kupując i trzymając go. Teraz prokuratorzy utrzymują, że Karony i jego współoskarżeni wydali te pieniądze na zakup luksusowych przedmiotów, takich jak pojazdy i domy. W sumie wydali ponad 200 milionów dolarów ze środków klientów. W oświadczeniu prokurator stwierdził:

„Jak twierdzono, oskarżeni celowo wprowadzili inwestorów w błąd i przeznaczyli miliony dolarów na podsycenie swojego chciwego planu i wzbogacenie się, kupując niestandardowy samochód sportowy Porsche, inny luksusowy pojazd i nieruchomości”.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.