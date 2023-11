Metacade ujawnia ważne partnerstwo z DeFi Kingdoms

Metacade (MCADE), platforma gier prowadzona przez społeczność, która szybko zyskuje na popularności w ekosystemie gier blockchain, ma kolejne kluczowe partnerstwo. Tym razem z legendarnym DeFi Kingdoms.

Zespół Metacade ujawnił tę współpracę 3 listopada, obiecując graczom nowe wrażenia podczas odkrywania korzyści płynących ze zdecentralizowanych finansów i Web3.

Jest to pozytywny rozwój, który następuje po ogromnym wypaleniu 21 mln tokenów MCADE na platformie gier, zakończonym 1 listopada. Wygląda na to, że wywołało to dalsze zainteresowanie Metacade, ponieważ cena natywnego tokena wzrosła do wielotygodniowego maksimum, co zbiegło się również z entuzjazmem na szerszym rynku.

Metacade łączy siły z DeFi Kingdoms

Jeśli chodzi o ekosystem gier, jedną z największych historii, które prawdopodobnie wyjdą na pierwszy plan w tym roku, może być Metacade.

Udana sprzedaż tokenów i uruchomienie sieci głównej nie tylko potwierdziły zaangażowanie zespołu, ale także pokazały odrodzenie, jakie obserwuje globalny sektor gier.

💎 NEW PARTNERSHIP REVEALED 💎



Metacade is thrilled to join forces with the legendary @DeFiKingdoms – a true OG in the Web3 gaming world!



🚀Get ready for an extraordinary gaming experience.



🪄Explore the magic: #DeFiKingdoms #GamingOG #Metacade — Metacade (@Metacade_) November 3, 2023

Bazowanie na ofercie GameFi z DeFi Kingdoms to sposób Metacade na zdobycie części udziału w rynku. Potencjalnie kończy się to katapultowaniem MCADE do jednego z najlepszych tokenów gamingowych w ekosystemie gier typu P2P.

Co DeFi Kingdoms z Metacade oferuje graczom?

Cóż, DeFi Kingdoms to najlepsza międzyłańcuchowa gra fabularna fantasy (RPG), która ma po trochu wszystkiego, co może oznaczać tylko dalszą adopcję MCADE.

Oprócz tego, że jest grą RPG w stylu retro, DeFi Kingdoms oferuje zdecentralizowaną giełdę (DEX), pulę płynności i NFT. Połączenie DeFi i P2E oznacza, że ta gra na blockchainie Klaytn może zobaczyć większy dostęp na platformie Metacade.

Funkcje i oferty dostępne w DeFi Kingdoms zostaną uzupełnione i ulepszone dzięki mocnym stronom blockchain Metacade. Kluczowa jest również niska opłata za gaz i szybkie transakcje na platformie do gier, co oznacza, że gracze mogą zoptymalizować nie tylko wciągające wrażenia z gry, ale także wartość transakcyjną w ekosystemie P2E.

Metacade angażuje głównych graczy w branży

Najnowsze wiadomości o partnerstwie Metacade uzupełniają szereg ekscytujących kooperacji z kluczowymi graczami z branży, co szczegółowo opisano na jej stronie internetowej.

Oprócz partnerstwa z Polygon Labs ogłoszonego na początku października, miały miejsce inne przełomowe wydarzenia na drodze platformy do stania się najlepszą siecią gier. Obejmują one umowy ze studiem gier Metastudio, twórcą gier sandboksowych DefinityLegend i platformą produktów zasobów cyfrowych Metafuse.

Wszystko to miało miejsce przed lub wkrótce po bardzo oczekiwanym uruchomieniu sieci głównej Metacade, w którym MCADE pojawiło się również na giełdach kryptowalut Uniswap, BitMart i Bitget.

W międzyczasie planowana jest integracja i współpraca z wieloma innymi studiami gier i dostawcami, ponieważ celem jest wprowadzenie gier blockchain do głównego nurtu.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.