Potencjał Shiba Memu, gdy Memecoin ($MEME) wchodzi w tryb korekty

Memecoin ($MEME) powitał miesiąc z byczym nastawieniem, zyskając na wartości 2500% w dniu 3 listopada, gdy wiele giełd kryptowalut, w tym Binance, uruchomiło altcoina. Imponujący wzrost sprawił, że kurs osiągnął szczyt na poziomie 0,0245 USD.

Jednak $MEME nie był w stanie pokonać 0,029 USD, katalizując dzikie ruchy cenowe. W czasie publikacji artykułu kurs wynosił 0,02652 USD, po spadku o 5,16% w ciągu ostatniego dnia.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

24-godzinny wykres MEME na Coinmarketcap

Memecoin powinien przekroczyć 0,029 USD, aby odnotować stabilne wzrosty. Tymczasem jego ostatnia korekta wydrukowała opadającą linię trendu, której MEME nie udało się pokonać trzykrotnie w ciągu ostatnich 48 godzin. Sugeruje to dominację sprzedających.

MEME może przedłużyć okres korekty, dopóki nie pokona bariery trójkąta zniżkującego. Niemniej jednak altcoin pozostaje podatny na wahania na całym rynku.

Podczas gdy Memecoin walczy o wyjście z postawy korekcyjnej, gracze rynkowi nadal szukają kolejnego tokena na rynku mogącego wzrosnąć 100-krotnie, najwyraźniej z nowych projektów, w tym tych w przedsprzedaży, przyciągających imponujące inwestycje.

Shiba Memu należy do wschodzących tokenów na tematycznym rynku kryptowalut. W ciągu ostatnich kilku miesięcy projekt otrzymał około 4,5 mln USD od entuzjastów kryptowalut. Potwierdza to zaufanie inwestorów do Shiba Memu, prezentując altcoina jako inwestycję o znacznym potencjale.

Dlaczego warto rozważyć Shiba Memu (SHMU)

Copy link to section

Shiba Memu prezentuje się inaczej niż inne tokeny w świecie memów. Projekt wykorzystał szał memów i rosnącą liczbę entuzjastów sztucznej inteligencji. Shiba Memu łączy w sobie różne technologie, aby zapewnić najwyższą użyteczność i zwiększone korzyści.

Co więcej, przyszła trajektoria Shiba Memu będzie prawdopodobnie odzwierciedlać działania cenowe w całej przestrzeni kryptowalut. Analitycy pozostają optymistycznie nastawieni do Bitcoina i altcoinów.

Once the BlackRock #Bitcoin Spot ETF gets accepted, Bitcoin will likely pump for 6 months straight. — Crypto Rover (@rovercrc) November 6, 2023

Crypto Rover wierzy, że spotowy fundusz giełdowy BlackRock Bitcoin jest katalizatorem, którego cyfrowe monety potrzebują, aby gwałtownie wzrosnąć. Uważa on, że wiodąca kryptowaluta może zwyżkować przez sześć kolejnych miesięcy, gdy SEC zatwierdzi BTC ETF.

Szeroko zakrojony rajd będzie oznaczał ogromny napływ gotówki na rynek kryptowalut. Optymistyczne wydarzenia, w tym gołębi Fed i halving Bitcoina, wspierają długoterminowe trendy wzrostowe dla cyfrowych monet.

Altcoiny z obiecującą przyszłością, w tym SHMU, prawdopodobnie gwałtownie wzrosną w związku z takimi wydarzeniami. Możesz dowiedzieć się więcej o Shiba Memu za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej.