Circle, twórca stabilnych monet USDC i EURC, wprowadzi IPO w 2024 r

Circle, twórca popularnej monety stablecoin USD Coin (USDC), planuje przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną (IPO) w 2024 r. Według Bloomberga, przygotowując się do tego, firma prowadzi już rozmowy z doradcami.

Circle Internet to jedna z najważniejszych firm w branży blockchain. Stworzyła USD Coin, stablecoin z aktywami o wartości ponad 24 miliardów dolarów. Stworzyła także EURC, stablecoin wspierany przez euro. EURC ma łączną kapitalizację rynkową wynoszącą ponad 53 miliony dolarów.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Stabilne monety Circle działają w wielu łańcuchach bloków, takich jak Stellar, Ethereum i Avalanche. Według swojej strony internetowej USDC obsłużyło w swojej historii transakcje w łańcuchu o wartości ponad 12,6 biliona dolarów. Ponad 1,8 miliona ludzi posiada monetę stablecoin.

Firmy emitujące monety Stablecoin to dosłownie drukarki gotówkowe. Firmy zarabiają po prostu inwestując środki pieniężne w bezpieczne aktywa, takie jak krótkoterminowe obligacje rządowe. W tym przypadku firma zainwestowała około 24 miliardów dolarów, zarabiając około 5% odsetek.

Oznacza to, że jeśli kwota ta utrzyma się na obecnym etapie, w tym roku spółka może wygenerować aż 1,2 miliarda dolarów przychodów. Na przykład najnowsze wyniki Tether Holdings pokazały, że zysk operacyjny firmy w drugim kwartale wzrósł do ponad 1 miliarda dolarów. Tether jest znacznie większy niż USD Coin dzięki aktywom o wartości ponad 86 miliardów dolarów.

https://www.youtube.com/watch?v=kYeLKtONKbE&pp=ygUJdXNkYyBjbmJj

Przychody Circle prawdopodobnie utrzymają się na wysokim poziomie, ponieważ stopy procentowe pozostają na podwyższonym poziomie. W swojej decyzji z zeszłego tygodnia Rezerwa Federalna zdecydowała się pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie pomiędzy 5,25% a 5,50%. Większość analityków uważa, że bank pozostawi stopy procentowe na podwyższonym poziomie przez jakiś czas.

Stabilna moneta Circle jest szeroko stosowana w świecie blockchain i poza łańcuchem. Jednym z jego najważniejszych narzędzi jest partnerstwo z MoneyGram. Zgodnie z umową posiadacze USDC mogą teraz wysyłać pieniądze za granicę, a ludzie mogą wypłacać środki w dolarach amerykańskich.

Kluczową obawą posiadaczy monet stablecoin jest ich stabilność. W przypadku UDDC stabilność wynika z faktu, że firma jest audytowana przez Deloitte, jedną z 4 największych firm księgowych. Jego rezerwy znajdują się w rękach takich firm jak Blackrock i BNY Mellon.

Nie jest jasne, jakiej wyceny będzie się domagać Circle. W 2022 roku firma miała wejść na giełdę poprzez fuzję z Concord Acquisition Corp. W ramach transakcji wyceniono Circle na ponad 9 miliardów dolarów. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że spotka się on z wyższą wyceną.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.