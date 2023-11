Dobra wiadomość dla ceny akcji PDD w związku ze wzrostem liczby aktywnych użytkowników Temu

Chińskie firmy zajmujące się handlem elektronicznym szybko zyskują popularność na całym świecie. Shein, konkurent Boohoo, przygotowuje się do wejścia na giełdę w ramach transakcji o wartości 80 miliardów dolarów. Temu z kolei stało się jedną z najszybciej rozwijających się firm na świecie. Popularność Temu może przynieść korzyści jej spółce dominującej PDD Holdings.

Liczba użytkowników i ruchu Temu gwałtownie rośnie

Temu to najszybciej rozwijająca się firma e-commerce na świecie. Z danych zebranych przez Google wynika, że zainteresowanie firmą wzrosło dziś do rekordowego poziomu. Wskazuje również na dalszy wzrost w nadchodzących miesiącach.

Zainteresowanie to doprowadziło również do większego wzrostu liczby użytkowników. Z danych zebranych przez SEMRush wynika, że we wrześniu stronę odwiedzono 341 milionów razy. Oznacza to wzrost z 233 mln w lipcu i 267 mln w sierpniu.

Większość tego ruchu pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Meksyku. Warto zauważyć, że średni czas wizyty w Temu wynosi 13,13 minuty, czyli więcej niż w Amazonie wynoszący 12,59.

Liczby te oznaczają, że firma dynamicznie się rozwija. Dokonała tego wydając miliardy dolarów na marketing. Jestem pewien, że większość ludzi widziała jego reklamy cyfrowe. Wielu popularnych YouTuberów i użytkowników TikTok również promowało go, pokazując swoje zakupy Temu.

Co najważniejsze, Temu słynie z ogromnej dostępności produktów i niskich cen. Analitycy uważają, że firma jest w stanie zarabiać na sprzedaży tanich produktów współpracując bezpośrednio z producentami, którzy korzystają z jej szerokiego zasięgu.

Akcje PDD mogłyby na tym zyskać

Główną firmą, która skorzysta na popularności Temu, jest PDD Holdings, wcześniej znana jako Pinduoduo. PDD, spółka matka Temu, jest główną firmą zajmującą się handlem elektronicznym w Chinach. Jego łączna kapitalizacja rynkowa wynosi ponad 145 miliardów dolarów.

PDD założyło Temu, aby powtórzyć swój sukces w Chinach w przestrzeni globalnej. Ma nadzieję, że Temu odniesie taki sukces, jak Pinduoduo na swoim rodzimym rynku. To wyjaśnia, dlaczego Temu jest w stanie wydać miliardy dolarów na marketing.

Najnowsze wyniki pokazały, że przychody firmy wzrosły o 66% r/r do ponad 52 280 mln RMB (7,2 miliarda dolarów). Zysk operacyjny wzrósł do ponad 12,7 miliarda RMB (1,5 miliarda dolarów). W rezultacie jego łączny zysk wyniósł ponad 1,8 miliarda dolarów.

Choć Temu rozwija się w szybkim tempie, jego wkład w PDD Holdings był dość minimalny. Rzeczywiście, jego ogromny marketing był dość negatywny dla rentowności firmy. W oświadczeniu Jun Liu, dyrektor generalny firmy, powiedział :

„Temu jest obecnie na etapie uczenia się. Obecnie skupiamy się głównie na tym, jak możemy zastosować naszą wiedzę specjalistyczną, aby stworzyć naszą wyjątkową wartość. Na obecnym etapie nie skupiamy się na mojej pozycji ani innych wskaźnikach finansowych?”

Jednak w przyszłości Temu będzie ważną częścią PDD Holdings. Jest to również dobre zabezpieczenie przed inflacją, ponieważ większość jego produktów jest dość tania.

Wszystko to wyjaśnia, dlaczego akcje PDD radzą sobie dobrze. W tym roku wzrósł on o ponad 29%, a w ciągu ostatnich pięciu lat o ponad 468%. A mimo to akcje są nadal dość niedowartościowane. Jest notowana po wielokrotności PE równej 22, czyli niższej niż w przypadku innych szybko rozwijających się spółek.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.