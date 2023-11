Prognoza ceny Jasmy Coin: Oto dlaczego japoński Bitcoin gwałtownie rośnie

Cena JasmyCoin kontynuowała swój zwyżkowy trend, podczas gdy inwestorzy wiwatowali w związku z ostatnim wybiciem Bitcoina. W czwartek moneta osiągnęła najwyższy poziom 0,0044 dolara, najwyższy punkt od czerwca tego roku. Wzrosła o ponad 50% od najniższego poziomu w tym roku. Inne tokeny kryptograficzne, takie jak Mina, Pepe, Gala i Sui, również ostatnio gwałtownie wzrosły.

Bitcoin jest kluczowym czynnikiem

Copy link to section

Głównym czynnikiem napędzającym Jasmy i inne altcoiny były dobre wyniki Bitcoina, który osiągnął najwyższy poziom od maja 2022 r. i osiągnął najwyższy poziom 37 000 dolarów. Wzrósł o prawie 50% od najniższego poziomu we wrześniu i o 137% od najniższego poziomu w listopadzie ubiegłego roku. To odbicie sprawia, że jest to jeden z najlepiej radzących sobie aktywów w tym roku.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Bitcoinowi udało się wybić powyżej zwyżkowego wzoru proporczyka. W analizie akcji cenowych zwyżkowy proporzec jest jednym z najbardziej pozytywnych znaków na rynku. Pozostaje powyżej 50-dniowych i 100-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA).

Jasmy również podskoczył, gdy indeks strachu i chciwości wskoczył do strefy chciwości wynoszącej 74. W większości przypadków kryptowaluty mają tendencję do wzrostu, gdy inwestorzy stają się zachłanni. Tymczasem indeks VIX spadł do 14,45 dolarów, najniższego poziomu od 20 września. Indeks spadł o ponad 37% od najwyższego poziomu w październiku.

Indeks VIX jest jednym z najpopularniejszych wskaźników na rynku finansowym. Analizuje pozycjonowanie opcji indeksu S&P 500. Jego krach zbiegł się z trwającą hossą amerykańskich akcji. Indeksy Dow Jones i Nasdaq 100 rosły w ciągu ostatnich dziewięciu dni z rzędu. W związku z tym inwestorzy uważają, że rozpoczyna się rajd Świętego Mikołaja.

Jasmy również wzrósł po ostatniej decyzji Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych. Na posiedzeniu bank podjął decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie pomiędzy 5,25% a 5,50%. Choć Fed zasugerował, że bank będzie kontynuował podwyżki stóp procentowych, analitycy uważają, że pozostawi je przez jakiś czas na niezmienionym poziomie.

https://www.youtube.com/watch?v=R_P8vCpJVv8

Prognoza cen Jasmy

Copy link to section

Wykres JASMY autorstwa TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że cena JasmyCoin przez ostatnie kilka tygodni znajdowała się w silnym trendzie zwyżkowym. Kurs wzrósł z najniższego poziomu z zeszłego miesiąca wynoszącego 0,0030 USD do najwyższego poziomu 0,0045 USD. Moneta przesunęła się powyżej spadkowej linii trendu łączącej najwyższe wahania od maja tego roku.

Jasmy przesunął się powyżej 50-dniowych i 25-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA). W tym samym czasie Indeks Względnej Siły (RSI) i Oscylator Stochastyczny przesunęły się powyżej poziomu wykupienia. Dlatego perspektywy dla monety są bycze, a kolejnym poziomem do obserwacji będzie poziom 0,0051 USD, najwyższy punkt z 19 maja. Jeśli tak się stanie, cena monety będzie musiała wzrosnąć o ponad 15,81% w stosunku do obecnego poziomu.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.