Token FTX wzrósł o 78%, gdy przewodniczący SEC stwierdził, że możliwe jest ponowne uruchomienie giełdy

Cena FTX Token (FTT) wzrosła o ponad 78%, osiągając w czwartek najwyższy poziom 2,36 USD, gdy szerszy rynek kryptowalut dodał 3% do globalnej kapitalizacji rynkowej.

Altcoin, pochodzący z giełdy FTX, spadł w listopadzie do prawie 0 dolarów po implozji platformy i ogłoszeniu upadłości.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Od tego czasu cena utrzymywała się poniżej 1,35 USD. Jednak wraz z najnowszym optymizmem na rynku i świeżymi wiadomościami FTX, 24-godzinny wolumen obrotu wzrósł. Indeks względnej siły (RSI) wzrósł do 66, a rozbieżność średniej ruchomej (MACD) sygnalizuje wzrost dynamiki.

Dlaczego cena tokena FTX dzisiaj gwałtownie wzrosła?

Copy link to section

Wzrost ceny tokena FTX zbiegł się ze wzrostem ceny Bitcoina powyżej 36 800 dolarów w związku z nowym optymizmem w związku z potencjalnym zatwierdzeniem ETF typu spot. Jednak był jeszcze jeden prawdopodobny katalizator FTT – komentarze na temat potencjalnego restartu FTX.

W środę przewodniczący SEC Gary Gensler powiedział CNBC w wywiadzie, że ponowne uruchomienie FTX jest możliwe, zauważając, że mogłoby do tego dojść, gdyby stało się to pod nowym kierownictwem i zgodnie z prawem.

Komentarze przewodniczącego SEC podczas tygodnia DC Fintech odnosiły się do doniesień, że trzech oferentów ubiegało się o ożywienie zbankrutowanej platformy kryptograficznej. Wśród oferentów jest Tom Farley, były prezes NYSE i założyciel platformy aktywów cyfrowych Bullish.

Gensler zauważył, że każdy, łącznie z Farley, zainteresowany ponownym otwarciem FTX może to zrobić, pod warunkiem, że zrobi to „w granicach prawa”.

Według Genslera kluczem do prawidłowego działania jest „zbudowanie zaufania inwestorów” i dokonanie wszelkich wymaganych ujawnień. Nowe kierownictwo powinno również dopilnować, aby nie mieszali funduszy i nie prowadzili handlu przeciwko swoim klientom.

Upadek FTX spowodował, że założyciel i były dyrektor generalny Sam Bankman-Fried postawił zarzuty i uznał go za winnego siedmiu przypadków, w tym oszustw. Tymczasem zespół upadłościowy FTX zasugerował potencjalne wznowienie giełdy w związku z działaniami zmierzającymi do ugody z wierzycielami.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.