Oto dlaczego tokeny stakingowe Rocket Pool (RPL), Lido DAO (LDO) wzrosły

To był dobry tydzień dla kryptowalut. Cena Bitcoina po raz pierwszy od 18 miesięcy wzrosła do ponad 37 000 dolarów. Podobnie cena Ethereum wzrosła do ponad 2100 dolarów po tym, jak Blackrock zaprezentował swój ETF ETH. W rezultacie większość altcoinów, w tym Huobi Token, Jasmy i Ethereum Classic, wzrosła.

Rośnie liczba płynnych tokenów stakingowych

Istotną grupą kryptowalut, które również podskoczyły, były te zaangażowane w płynne stakowanie. Lido DAO (LDO) i Rocket Pool (RPL) były w piątek dwoma z najlepiej radzących sobie tokenów, ponieważ w ciągu ostatnich 24 godzin wzrosły o ponad 20%.

Wykres LDO vs RPL

Zacznijmy od tego, że Lido i Rocket Pool to dwaj najwięksi gracze w branży płynnych zakładów. Płynne stakowanie pozwala użytkownikom obstawiać swoje tokeny w sposób zdecentralizowany. Kluczową korzyścią jest to, że osoby posiadające takie aktywa mogą je łatwo wypłacić nawet przed końcem miesiąca.

Rocket Pool ma postawione 819 000 ETH, które obecnie są wyceniane na ponad 1,7 miliarda dolarów. Użytkownicy platformy mogą zarobić ponad 7% RRSO, jeśli postawią i uruchomią węzeł, oraz 3,12%, jeśli tylko postawią.

Lido DAO stał się największym protokołem DeFi na świecie z łącznymi aktywami o wartości ponad 19 miliardów dolarów. Użytkownicy platformy mogą obstawiać Ethereum i Polygon. Posiada ETH o wartości ponad 18 miliardów dolarów i MATIC o wartości 123 milionów dolarów. Stawianie ETH przynosi RRSO wynoszące 3,5%.

Warto zauważyć, że Ethereum ma niższą rentowność niż dolar amerykański. Wraz ze wzrostem stóp procentowych dolar amerykański zyskuje ponad 5%. Fundusze rynku pieniężnego charakteryzują się jednak słabym wzrostem.

BlackRock wouldn't register for a Spot Ethereum ETF unless they were certain that the Spot #Bitcoin ETF would be accepted with 100% certainty. pic.twitter.com/tSstfztdQY — Mister Crypto (@misterrcrypto) November 9, 2023

Rośnie cena Etherum

Głównym powodem gwałtownego wzrostu cen akcji LDO i RPL jest to, że cena Ethereum dokonała byczego wybicia. Cena ETH wzrosła do najwyższego poziomu ponad 2100 dolarów, najwyższego poziomu od maja 2022 roku. Podskoczyła o ponad 141% od najniższego punktu w tym roku, co dało jej kapitalizację rynkową na poziomie ponad 254 miliardów dolarów.

Cena Ethereum wzrosła z powodu ogólnego wzrostu kryptowalut. Bitcoin wzrósł do ponad 37 000 dolarów, podczas gdy całkowita kapitalizacja rynkowa wszystkich kryptowalut wzrosła do ponad 1,4 biliona dolarów.

Token ETH wzrósł po tym, jak Blackrock złożył wniosek o ETF ETH. Argumentem jest to, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) najpierw zatwierdzi fundusz ETF Bitcoin. Następnie pojawi się ETH ETF.

Nadal nie jest jasne, czy SEC zatwierdzi ETF Ethereum. Po pierwsze, Ethereum różni się znacznie od Bitcoina ze względu na sposób działania tej technologii. Bitcoin korzysta z technologii Proof-of-Work (PoW), podczas gdy Ethereum korzysta z technologii Proof-of-Stake (PoS).

Dzięki wykorzystaniu technologii PoS Ethereum posiada funkcje stakingu, które są dość problematyczne w przypadku SEC. SEC prawdopodobnie postrzega Ethereum jako zabezpieczenie finansowe, co może prowadzić do jego odmowy.

Istnieje byczy argument dla Lido DAO. Po pierwsze, LDO ma rosnący udział w rynku w branży DeFi. Ponadto, w przeciwieństwie do innych tokenów kryptograficznych, Lido prawie skończyło z odblokowywaniem tokenów. Jego łączna podaż w obiegu wynosi 1 miliard. 89% z tych tokenów zostało już odblokowanych.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.