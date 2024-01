Czy warto zainwestować w Meme Moguls po słowach Michaela Saylora?

Amerykańskie firmy mogą wkrótce zacząć używać Bitcoina jako “legalnego aktywa rezerwy skarbowej”, mówi Michael Saylor. Jest on prezesem wykonawczym MicroStrategy Inc.

Adopcja Bitcoina w celu usprawnienia dalszych działań

W ostatnich tygodniach Bitcoin zyskiwał na wartości dzięki optymizmowi, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wkrótce zatwierdzi Spot ETF, co prawdopodobnie zwiększy zainteresowanie instytucjonalne największą kryptowalutą na świecie.

Co więcej, kryptowalutowy byk Michael Saylor powiedział niedawno w wywiadzie dla CNBC, że nowe zasady określone przez FASB (Radę Standardów Rachunkowości Finansowej) dotyczące sposobu, w jaki spółki publiczne powinny raportować swoje aktywa kryptowalutowe, mogą przyspieszyć przyjęcie Bitcoina.

Należy zauważyć, że Antoni Trenchev – współzałożyciel Nexo również spodziewa się, że BTC osiągnie 100,000 USD w 2024 roku.

Szczególnie interesujące w Bitcoinie jest to, że jest liderem. Mówiąc najprościej, kiedy zdecentralizowana waluta zyskuje na wartości, pomaga to całemu rynkowi podążać w tym samym kierunku.

Tak więc, pod warunkiem, że wyżej wymienione czynniki będą katalizować dalszy wzrost kursu Bitcoina, jego konkurenci, w tym wschodzące projekty, takie jak Meme Moguls również na tym skorzystają.

Meme Moguls – krótkie wprowadzenie

Meme Moguls to niedawno uruchomiona platforma, która jest zasilana przez natywną monetę meme – $MGLS. Ma ona jednak znacznie więcej do zaoferowania niż tylko dreszczyk emocji, który zwykle przypisuje się przestrzeni monet meme.

Po pierwsze, Meme Moguls jest zintegrowany z ekosystemem P2E (play-to-earn), w którym rywalizujesz z innymi potentatami i zdobywasz ekscytujące nagrody, jeśli ich przechytrzysz.

Platforma umożliwia także handel memami, podobnie jak handel akcjami na giełdzie. To kolejny sposób na zarabianie w Meme Moguls.

Nawet jeśli to nie twoja opcja i zamiast tego chcesz zarabiać pasywnie za pomocą stakingu, Meme Moguls nadal będzie odpowiednim wyborem. Wreszcie, istnieją ekskluzywne funkcje metaverse i ekspozycja na NFT dla posiadaczy $MGLS, co czyni ten projekt jeszcze bardziej atrakcyjnym jako inwestycja.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Meme Moguls i wszystkim, co planuje osiągnąć? Odwiedź jego stronę internetową pod tym linkiem.

$MGLS nie jest jeszcze notowany na giełdzie kryptowalut

Należy pamiętać, że Meme Moguls to zdecentralizowana platforma. Tak więc posiadanie natywnej monety meme daje ci również wpływ na dalszy rozwój projektu.

Meme Moguls znajduje się obecnie w drugim etapie przedsprzedaży i zebrał już znacznie ponad 0,6 mln USD, co świadczy o popycie, jaki zaobserwowano od czasu jego premiery.

$MGLS kosztuje obecnie tylko 0,0023 USD, ale wspomniany wyżej popyt sugeruje znaczny wzrost w przyszłości. Nie wspominając już o tym, że moneta meme nie została jeszcze uruchomiona na giełdzie kryptowalut, która ma tendencję do dostarczania znaczących podwyżek kursu.

Meme Moguls oferuje obecnie bonus 30% do wszystkich depozytów również przez ograniczony czas. Szczegóły na ten temat można znaleźć na stronie internetowej tutaj.

Meme Moguls ($MGLS) mógłby skorzystać na wzroście kryptowalut

Inwestowanie w monety meme, co zrozumiałe, budzi niechęć poważnego inwestora, biorąc pod uwagę związane z tym ryzyko.

Warto jednak w tym miejscu wspomnieć, że jest to rynek, który przed pandemią nie był nic wart, ale już do końca 2022 roku wyczarował wycenę na poziomie około 20 mld USD. Jest to rodzaj szybkiego wzrostu, na który można liczyć, inwestując pieniądze w Meme Moguls.

Jak wspomniano wcześniej, pozytywne czynniki, które prawdopodobnie pomogą całej przestrzeni kryptowalutowej, mogą również przynieść korzyści $MGLS. Obejmują one oczekiwany powrót łagodnej polityki pieniężnej.

Na początku tego miesiąca członkowie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku zasygnalizowali trzy obniżki stóp procentowych w nadchodzącym roku po tym, jak wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyniósł 3,1% w listopadzie – najniższy odczyt od marca 2021 roku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Meme Moguls ($MGLS) i jego trwającej przedsprzedaży, kliknij tutaj i odwiedź witrynę projektu.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.