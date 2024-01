Hedera Hashgraph DeFi TVL blisko rekordu, ale jest pewien haczyk

Cena tokena HBAR Hedera Hashgraph dołączyła do trwającego sezonu altcoinów, wraz z utrzymującym się popytem na token. Cena HBAR wzrosła do najwyższego poziomu 0,9195 USD, najwyższego poziomu od 19 lutego. Wzrósł o ponad 155% w stosunku do najniższego poziomu w tym roku. Ten skok zapewnił mu kapitalizację rynkową na poziomie ponad 3 miliardów dolarów.

Rajd Hedery wynika głównie z trwającego rajdu Bitcoinów i altcoinów. W środę Bitcoin wzrósł do ponad 43 000 dolarów i niektórzy analitycy uważają, że przed przyszłorocznym halvingiem może osiągnąć 100 tys. dolarów. W większości przypadków Bitcoin radzi sobie dobrze przed i po halvingu. Widzieliśmy to w kwietniu 2021 r., kiedy cena monety osiągnęła rekordowy poziom.

Są inne katalizatory. Inflacja w większości krajów rozwiniętych spada, co zwiększa możliwość obniżek stóp procentowych w 2024 r. W Wielkiej Brytanii inflacja zasadnicza spadła w listopadzie poniżej 4% i istnieje prawdopodobieństwo, że tendencja ta się utrzyma.

Tymczasem rośnie prawdopodobieństwo, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zatwierdzi kasowy ETF Bitcoin. SEC, Blackrock i Nasdaq odbyły w tym tygodniu kolejne spotkanie w celu omówienia całego procesu.

Hedera Hashgraph rośnie również ze względu na wydajność swojego ekosystemu zdecentralizowanych finansów (DeFi). Dane DeFi Llama pokazują, że TVL sieci wzrosła do ponad 52 milionów dolarów. W ujęciu HBAR TVL wzrósł do 644,5 miliona tokenów, kilka punktów poniżej swojego najwyższego poziomu w historii.

Chociaż jest to dobra rzecz, istnieje pewien haczyk w ekosystemie DeFi firmy Hedera. Po pierwsze, większość zasobów zablokowanych na platformie znajduje się w jednej głównej dApp: SaucerSwap. Zdecentralizowana giełda (DEX) ma TVL o wartości ponad 50 milionów dolarów. W czwartek obsłużono ponad 653 tys. dolarów.

Wyzwanie polega na tym, że Hedera została wyprzedzona przez wiele nowszych sieci blockchain, takich jak Base, Sui, PulseChain i Aptos. Dzieje się tak pomimo tego, że Hedera ma znacznie większą kapitalizację rynkową niż wszystkie te sieci.

Pozytywną stroną jest to, że wskaźniki on-chain pokazują, że sieć Hedera Hashgraph jest dość popularna wśród użytkowników. Liczba utworzonych kont w sieci wzrosła do ponad 2,67 mln, a liczba aktywnych kont wynosi 1,37 mln. Hedera obsłużyła ponad 32,7 miliarda transakcji ze średnim czasem 1000 transakcji na sekundę (tps).

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.