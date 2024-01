Prognoza cen Jasmy: wkrótce gotowy na skok o 26%.

Cena JasmyCoin utrzymała się w czwartek na stabilnym poziomie po wznowieniu wzrostów kryptowalut. Token $JASMY wzrósł do maksimum na poziomie 0,0065 $, kilka punktów poniżej najwyższej z tego miesiąca wynoszącej 0,0067 $. Wzrósł o ponad 115% w stosunku do najniższego poziomu w tym roku.

Dlaczego token Jasmy rośnie?

Copy link to section

Jasmy i inne altcoiny kontynuowały silne ożywienie, podczas gdy inwestorzy pozostali optymistami co do branży kryptowalut. Istnieją trzy główne powody, dla których Bitcoin i inne altcoiny ulegają doładowaniu.

Po pierwsze, w tym tygodniu pojawiły się nadzieje na spotowy ETF dla Bitcoina, gdy Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) spotkała się po raz drugi z Blackrock i Nasdaq. Było to ważne spotkanie, ponieważ Blackrock to jedna z najbardziej znanych firm, które złożyły propozycję, a Nasdaq to druga co do wielkości giełda na świecie.

Po drugie, Jaśmy podnosi się z powodu tzw. rajdu Świętego Mikołaja. Przez większość lat kryptowaluty i inne aktywa mają tendencję do wzrostu przed Świętami Bożego Narodzenia. Ponadto rośnie prawdopodobieństwo, że banki centralne rozpoczną obniżki stóp procentowych w 2024 r.

W większości krajów rozwiniętych stopa inflacji gwałtownie spadła w ostatnim czasie. W Wielkiej Brytanii główny wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (CPI) spadł w listopadzie poniżej 4% i istnieje prawdopodobieństwo, że tendencja ta będzie kontynuowana. W Europie CPI zbliża się do 2%, podczas gdy w USA kształtuje się na poziomie około 3,1%.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Dlatego ekonomiści uważają, że banki te dokonają kilku cięć w 2024 r., co będzie stanowić istotne odwrócenie sytuacji w porównaniu z tym, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dwóch lat. Fed wskazał na trzy obniżki stóp procentowych w 2024 r., co stanowi równowartość 75 punktów bazowych.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Wszystkie te czynniki mają znaczenie dla Jasmy’ego ze względu na jego ścisłą korelację z Bitcoinem. W większości przypadków Jasmy i inne altcoiny mają tendencję do wzrostu, gdy Bitcoin rośnie i odwrotnie. Na przykład spadł do 0,0027 USD w grudniu ubiegłego roku, gdy BTC spadł poniżej 16 000 USD.

Prognoza cen Jasmy

Copy link to section

Wykres JASMY autorstwa TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że cena tokena JASMY od kilku miesięcy znajduje się w silnym trendzie wzrostowym. W miarę wzrostu 25-dniowe i 50-dniowe średnie kroczące osiągnęły w październiku zwyżkowy punkt zwrotny, co jest zwyżkowym znakiem.

Ostatnio Jasmy znalazł opór na poziomie 0,0066 USD, gdzie z trudem wybił się powyżej. Podobnie Bitcoin miał trudności z przebiciem się powyżej najwyższego poziomu od początku roku wynoszącego prawie 45 000 dolarów. Dlatego podejrzewam, że cena tokena Jasmy będzie nadal rosła, ponieważ kupujący celują w kluczowy opór na poziomie 0,0080 USD, co stanowi najwyższą zmianę z 5 maja, czyli o 26% powyżej obecnego poziomu.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.