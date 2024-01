Niedawny wzrost kursu Solany może spowodować, że niektórzy inwestorzy zrealizują zyski lub dokonają rotacji na inne pozycje. Założyciel BitMEX, Arthur Hayes, twierdzi, że właśnie to zrobił, sprzedając swoją SOL, aby kupić więcej Ethereum (ETH).

Czy w związku z tym część zysków na rynku może zostać wykorzystana do zakupu nowego tokena, takiego jak Memeinator (MMTR)?

Założyciel BitMEX przewiduje wzrost Ethereum do 5,000 USD

Założyciel BitMEX, Arthur Hayes, opublikował na swoim koncie na X, że sprzedał swoje udziały w Solanie (SOL) i przeznaczył środki na zakup większej ilości Ethereum (ETH).

Posunięcie Hayesa nastąpiło w momencie, gdy Solana wzrosła do 99 USD w dniu 22 grudnia, wyprzedzając zarówno XRP, jak i BNB pod względem kapitalizacji rynkowej, zajmując czwarte miejsce. Otwarte zainteresowanie kryptowalutą osiągnęło 1,25 mld USD kapitalizacji rynkowej. W ciągu ostatnich kilku tygodni Hayes pisał o SOL sięgającym 100 USD. Cena tokena wzrosła o ponad 70% w ciągu ostatniego miesiąca.

Chociaż SOL osiągnął znacznie lepsze wyniki niż ETH w 2023 roku, prognozy przedsiębiorcy kryptowalutowego i osobowości branżowej są optymistyczne dla Ethereum.

Według byłego dyrektora generalnego BitMEX, drugi co do wielkości zasób kryptowalutowy na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej może wzrosnąć do 5000 USD. Warto zauważyć, że ETH osiągnął rekordowy poziom powyżej 4800 USD podczas ostatniej hossy.

Arthur Hayes ma długą pozycję na kryptowalutach

Poza byczym spojrzeniem na ETH, Hayes utrzymuje, że kryptowaluty pozostaną na rynku i że może nie być lepszego czasu na zajmowanie “długiej pozycji w kryptowalutach”. Odniósł się również do ostatniej debaty na temat Bitcoin ETF – kwestii tworzenia środków pieniężnych lub rzeczowych.

Według niego, podczas gdy kreacje i wykupy “w naturze” są “prostsze i czystsze dla funduszu”, gotówka oferuje większą moc. Zauważa jednak, że “tylko politycznie powiązani brokerzy i giełdy” w USA mogą być wykorzystywane jako kontrahenci.

“Interesujące będzie obserwowanie, jak zmieni się mikrostruktura rynku, jeśli w ogóle. Czy odkrywanie zmian kursów przeniesie się ze Wschodu na Zachód? Czy najważniejszym czasem na handel będzie od poniedziałku do piątku o 16:00 czasu EDT, kiedy zamyka się okno tworzenia / wykupu?” – stwierdził.

Hayes uważa jednak, że scenariusz ten może stwarzać wiele możliwości arbitrażu dla inwestorów, którzy mogą skorzystać zarówno z giełd kryptowalut z siedzibą w USA, jak i spoza USA.

Czy to dobry moment na zakup Memeinator?

Podczas gdy rynek oczekuje hossy, a Bitcoin, Ethereum i Solana mogą eksplodować na wartości, społeczność inwestorów wie również o potencjale oszałamiających zwrotów ze stosunkowo nieznanych klejnotów.

Analitycy rynkowi wskazali tokeny L2, sztuczną inteligencję i gry jako niektóre z głównych trendów, które należy obserwować. Ogromną uwagę przyciąga również świat monet memów, szczególnie po ponadprzeciętnych wynikach odnotowanych przez Bonk (BONK) oparty na Solanie.

Memeinator (MMTR), nowa moneta meme związana ze sztuczną inteligencją w przedsprzedaży, wyłania się jednak jako potencjalny pretendent. Zgodnie z białą księgą, Memeinator zaoferuje swojej społeczności prawdziwą użyteczność. Obejmuje platformę do gier, NFT i staking – funkcje, które wyróżniają projekt, a także słabe tokeny meme, które oferują jedynie spekulacje oparte na szumie.

Wyprzedzając te bezwartościowe monety memów, Memeinator dąży do osiągnięcia 1 mld USD kapitalizacji rynkowej. Obecnie tylko Bonk, Shiba Inu i Dogecoin są memami o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 1 mld USD.

Przedsprzedaż Memeinator zbliża się do 2,4 mln USD

Przedsprzedaż Memeinator składała się początkowo z 29 etapów, ale została zredukowana do 20 po sugestiach społeczności. Od czasu redukcji na początku tego miesiąca, sprzedaż tokenów MMTR przyspieszyła.

Od 22 grudnia projekt zebrał prawie 2,4 mln USD, a etap 9 oferuje uczestnikom przedsprzedaży szansę na zakup MMTR po cenie 0,0157 USD. Dla inwestorów, którzy kupią token o wartości 5,000 USD lub więcej, przygotowano świąteczną ofertę 10% premii.

Zainteresowani uczestnicy mogą również korzystać z wielu innych gadżetów podczas przedsprzedaży. Staking jest również dostępny przed długo oczekiwaną premierą Memeinator.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.