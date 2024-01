Firmy kryptograficzne zwiększają darowizny na cele polityczne

Według raportu opublikowanego w Financial Times branża kryptograficzna znacznie zwiększyła swój wkład polityczny w odpowiedzi na wzmożoną kontrolę i presję regulacyjną w Waszyngtonie.

Czołowi gracze, tacy jak Coinbase, Circle i a16z, wraz z wybitnymi osobistościami, w tym Ronem Conwayem, Fredem Wilsonem i bliźniakami Winklevoss, aktywnie finansują legislatorów pro-kryptograficznych i opowiadają się w Kongresie za zablokowanymi ustawami związanymi z kryptowalutami. Ten wzrost zaangażowania politycznego następuje przed nadchodzącymi wyborami prezydenckimi.

Finansowanie inicjatyw prokryptograficznych

W tym tygodniu Coinbase, Circle i a16z wspólnie przekazały 78 milionów dolarów na rzecz Fairshake, federalnego super PAC zaprojektowanego w celu promowania „przywództwa pro-krypto”. Fairshake działa w oparciu o przyjmowanie nieograniczonych darowizn zarówno od korporacji, jak i osób prywatnych, co oznacza znaczącą zmianę w zaangażowaniu politycznym branży.

Wcześniej sektor kryptowalut wydawał stosunkowo niewielkie sumy na działalność polityczną. Na przykład oczekuje się, że budżet lobbingowy Coinbase na ten rok wyniesie zaledwie 4 miliony dolarów, a Circle wydało od 2021 roku zaledwie 760 000 dolarów, jak wynika z publicznych wniosków.

W obliczu narastającej krytyki ze strony Waszyngtonu

Zintensyfikowane wysiłki polityczne branży kryptograficznej są odpowiedzią na coraz bardziej krytyczny ton w Waszyngtonie, a senator Elizabeth Warren jest jednym z czołowych głosów wzywających do zaostrzenia przepisów dotyczących kryptowalut.

W październiku Warren i około 100 prawodawców napisali list do Białego Domu i Skarbu Państwa, wzywając do podjęcia działań przeciwko nielegalnej działalności kryptograficznej i powołując się na obawy dotyczące zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego związanych z aktywami cyfrowymi.

Obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego

Senator Warren podkreśla swoje stanowisko, utrzymując, że „aktywa cyfrowe stwarzają ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego”. Twierdzi, że nieuregulowany charakter niektórych aspektów przestrzeni kryptograficznej sprawia, że jest ona atrakcyjną opcją dla przestępców.

Niektórzy uczestnicy branży kryptograficznej aktywnie propagują lekceważenie międzynarodowych przepisów dotyczących prania pieniędzy, co jeszcze bardziej podsyca obawy.

Zszargana reputacja i kontrola regulacyjna

Niedawne skandale, w tym uwięzienie Sama Bankmana-Frieda, byłego dyrektora generalnego FTX oraz działania regulacyjne przeciwko Binance za brak walki z praniem pieniędzy i uchylaniem się od sankcji, zszargany reputację sektora kryptowalut. Incydenty te nasiliły kontrolę polityczną i krytykę branży w Kongresie.

Reagowanie na luki regulacyjne

Fairshake, super PAC finansowany przez firmy kryptograficzne, pojawił się częściowo w odpowiedzi na postrzeganą bierność Kongresu w zakresie kompleksowych ram regulacyjnych dla kryptowalut.

Obecne kary i grzywny nałożone na firmy kryptograficzne wynikają przede wszystkim z naruszeń istniejących federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych i prania pieniędzy, co podkreśla brak kompleksowych przepisów dotyczących kryptowalut.

Szukanie wspólnej płaszczyzny z tradycyjnymi przeciwnikami

Co ciekawe, nawet wieloletni przeciwnicy w Waszyngtonie, tacy jak senator Warren i branża bankowa, znaleźli wspólną płaszczyznę co do konieczności nałożenia na sektor kryptograficzny obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

W grudniu senator Warren przedstawił projekt ustawy mający na celu dostosowanie przepisów dotyczących kryptowalut do ustalonych standardów branży finansowej.

Dynamika wyborów

Zbliżające się listopadowe wybory są coraz bardziej istotne dla wysiłków branży kryptograficznej w zakresie zbierania funduszy, ponieważ wynik wyborów może znacząco wpłynąć na krajobraz regulacyjny.

Orlando Cosme, założyciel i prawnik zarządzający w kancelarii prawnej OC Advisory, podkreśla: „Jeśli Demokraci wygrają wybory prezydenckie, a zwłaszcza jeśli zdobędą także Kongres, to tak, prawie na pewno w nadchodzących latach pojawią się poważne wyzwania z punktu widzenia regulacyjnego. “

Kształtowanie przyszłości regulacyjnej

Ponieważ branża kryptowalut porusza się w zmieniającym się krajobrazie politycznym, pozostaje niezachwiana w swoim zaangażowaniu w wpływanie na przyszłość regulacyjną aktywów cyfrowych w Waszyngtonie.

Większe zaangażowanie polityczne sektora oznacza jego determinację w ochronie i wspieraniu swoich interesów w zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.