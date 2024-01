Pullix, nadchodząca kryptowaluta typu “trade-to-earn”, uruchomiła przedsprzedaż kilka dni temu. Na 4 etapie inwestorzy gromadzili token, a zebrane kwoty osiągnęły 1,98 mln USD. Inwestycja nie jest przypadkowa, ale wskazuje na potencjał projektu. Oczekiwania inwestorów, że Pullix zajmuje szczególną pozycję w świecie kryptowalut, przyciągnęły FOMO. W związku z tym warto dowiedzieć się więcej o tym tokenie, który ma wzrosnąć ponad 100-krotnie w 2024 roku.

Informacje o Pullix

Pullix to giełda kryptowalut, która łączy w sobie cechy giełd zdecentralizowanych i scentralizowanych. Platforma została uruchomiona po zrozumieniu, że te dwa rodzaje giełd nie spełniają swoich funkcji. Wykorzystanie ich korzystnych cech rozwiązuje problematyczne kwestie, oferując inwestorom korzystne atrybuty.

Weźmy na przykład płynność, kluczową cechę, która pozwala inwestorom na szybki i tani handel aktywami. Scentralizowane giełdy mają przewagę nad zdecentralizowanymi odpowiednikami, ponieważ zapewniają dużą płynność. Pullix wykorzysta ten atrybut CEX, zachęcając użytkowników i oferując wiele zbywalnych aktywów. Platforma współpracuje również z instytucjonalnymi dostawcami płynności, aby oferować bardzo potrzebną płynność. Oferując wysoką płynność, Pullix rozwiązuje długotrwały problem, który utrudniał przyjęcie DEX-ów.

Z drugiej strony, Pullix wykorzystuje funkcje bezpieczeństwa DEX-ów i rozwiązuje powszechny problem CEX-ów. Do tej pory musisz być świadomy częstych exploitów i luk w zabezpieczeniach zgłaszanych na CEX-ach. Pullix oferuje inwestorom klucze prywatne, umożliwiając im pełną kontrolę nad ich aktywami, podobnie jak w przypadku DEX-ów. Dzięki kluczom prywatnym możesz mieć pewność, że nikt nie ukradnie twoich aktywów, generując poczucie spokoju.

Nie trzeba również wspominać, że obowiązkowe wymogi KYC były kłopotliwe dla inwestorów CEX. Dzięki Pullix prywatność jest w 100% zachowana. Inwestorzy po prostu otwierają konto na giełdzie przy użyciu swojego adresu e-mail. Inwestorzy wykorzystują swoje aktywa cyfrowe jako zabezpieczenie do handlu, dzięki czemu platforma jest wydajna, wygodna i bezpieczna.

Czy Pullix to dobra inwestycja?

Pullix to pierwsza na świecie platforma typu “trade-to-earn”. Jak każdy inny projekt z nowymi funkcjami, prawdopodobnie przyciągnie uwagę. Przedsprzedaż miała miejsce jako pierwsza, dzięki wyjątkowości platformy. W związku z tym oczekuje się, że natywny token PLX znacznie wzrośnie wraz ze wzrostem popularności.

Jednak w miarę jak pojawia się sformułowanie “trade-to-earn”, warto wiedzieć, co dokładnie oznaczają te terminy. Dosłownie oznacza to zarabianie poprzez handel. Oczywiście oczywistą drogą do zarabiania na platformie jest handel aktywami i osiąganie zysków. Jednak Pullix nagradza inwestorów za samo korzystanie z platformy, niezależnie od wyników handlu. Inwestorzy otrzymują udział w zyskach z dziennych przychodów osiąganych przez platformę.

Oprócz mechanizmu nagradzania, Pullix jest protokołem pożyczkowym. Inwestorzy korzystają z pożyczek i pożyczek oraz zwiększają swoje dochody. Istnieją również ekscytujące zarobki dzięki yield farmingowi, stakingowi i funkcji VaultX Pullix. Istnieją również platformy startowe NFT i DeFi zapewniające dodatkowy dochód pasywny.

Pullix jest również platformą niskokosztową. Inwestorzy handlują aktywami przy zerowych prowizjach i wąskich spreadach, dzięki czemu Pullix jest konkurencyjny i atrakcyjny. Co więcej? Na platformie można handlować wieloma kryptowalutami i tradycyjnymi aktywami, w tym walutami i akcjami. Inwestorzy mogą również skorzystać z handlu z depozytem zabezpieczającym, aby handlować większymi wolumenami i zarabiać więcej.

Czy inwestowanie w Pullix może przynieść 100-krotny zwrot?

Analitycy są optymistycznie nastawieni do Pullix i spodziewają się pozytywnych wyników po jego uruchomieniu. Konsensus rynkowy zakłada, że cena Pullix może wzrosnąć 100-krotnie w 2024 roku lub więcej.

Naszym konserwatywnym zdaniem token może w przyszłości wzrosnąć o więcej marż ze względu na swoją wyjątkową rolę. Ponieważ tokeny wiodących platform rosną z większym marginesem, Pullix powinien być traktowany z takim samym szacunkiem. Zainteresowani inwestorzy mogą dowiedzieć się więcej o przedsprzedaży tokena na stronie projektu.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.