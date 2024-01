Nadchodzi efekt stycznia i Memeinator (MMTR) może na tym skorzystać

Kryptowaluty, akcje i towary wycofały się w piątek, ponieważ większość inwestorów zamknęła swoje księgi na ten rok. Indeksy Dow Jones i Nasdaq 100 cofnęły się o ponad 30 punktów bazowych, podczas gdy złoto, srebro i miedź spadły o co najmniej 0,50%. Podobnie Bitcoin wycofał się do 42,000 USD, podczas gdy monety takie jak Ethereum, Solana i Dogecoin spadły o ponad 3%.

Ten odwrót jest zwykle oczekiwany, ponieważ piątek był ostatnim dniem handlowym w roku dla akcji i kryptowalut. W rezultacie pojawiła się pewna presja na sprzedaż, ponieważ inwestorzy zamknęli swoje księgi w ramach przygotowań do rozpoczęcia 2024 roku w przyszłym tygodniu.

Nadchodzi efekt stycznia

Mimo to istnieje prawdopodobieństwo, że kryptowaluty i inne aktywa odbiją się w styczniu. Wynika to z sytuacji znanej jako efekt stycznia, w której aktywa mają tendencję do wzrostu na początku roku.

Widzieliśmy, że efekt ten działał dobrze w styczniu 2023 roku. W tym okresie Solana skoczyła z około 1,50 USD i osiągnęła szczyt na poziomie 8 USD. Podobnie Bitcoin wzrósł z około 16,000 USD do ponad 24,000 USD na początku lutego. Te rajdy przygotowały grunt pod dobre wyniki w ciągu roku.

Podobnie było na rynku akcji. Dla przykładu, indeks Nasdaq 100, w którym dominuje technologia, podskoczył z 10,673 USD 2 stycznia do 12,886 USD pod koniec miesiąca. W tym samym okresie indeks Dow Jones wzrósł z 32,497 USD do 34,388 USD.

Takie wyniki sprawdzały się przez lata i w 2024 roku prawdopodobnie utrzyma się ten sam trend. Poza tym, istnieje wiele katalizatorów dla znacznego skoku globalnych aktywów w tym okresie. Po pierwsze, inflacja gwałtownie spadła w większości krajów, takich jak Stany Zjednoczone i Europa. W rezultacie większość ekonomistów spodziewa się, że Rezerwa Federalna dokona kilku obniżek stóp procentowych w 2024 roku.

Obniżki stóp procentowych prawdopodobnie spowodują, że inwestorzy skierują swoje fundusze w stronę bardziej ryzykownych aktywów, takich jak akcje i kryptowaluty. W ciągu ostatnich dwóch lat fundusze przeniosły swój kapitał do mniej ryzykownych aktywów, takich jak krótkoterminowe obligacje rządowe.

Istnieją inne potencjalne katalizatory dla kryptowalut na początku 2024 roku. Oczekuje się, że SEC zatwierdzi punktowy bitcoinowy fundusz ETF, podczas gdy do halvingu pozostały już tylko cztery miesiące.

Memeinator na tym skorzysta

Te korzystne warunki prawdopodobnie przyniosą korzyści Memeinator, jednej z kilku nadchodzących monet meme na rynku. Token ma na celu wykorzystanie trwającego rajdu kryptowalut, przygotowując się do rychłego upublicznienia.

Jego twórcy zebrali już ponad 2,7 mln USD od inwestorów z całego świata. Według strony internetowej Memeinator przeszedł do etapu 10 i oczekuje się, że będzie kontynuował do etapu 20. Cena tokena MMTR rośnie na każdym etapie i można go kupić tutaj.

Na początek, podczas gdy Bitcoin i inne duże tokeny radziły sobie dobrze w 2023 roku, monety meme, takie jak Bonk i Pepe, radziły sobie znacznie lepiej. Cena Bonk wzrosła o ponad 1265%. Pepe poszybował w górę o ponad 350%. W rezultacie tokeny te stworzyły kilku milionerów.

Mimo to inwestowanie w przedsprzedaż wiąże się z ryzykiem. Dlatego też przy alokacji środków w token MMTR należy zawsze stosować odpowiednie strategie zarządzania ryzykiem. Na przykład, należy inwestować tylko w fundusze, na których utratę można sobie pozwolić. Warto również zdywersyfikować swoje zasoby kryptowalut.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.