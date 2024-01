Vitalik Buterin udostępnia zaktualizowany plan działania na rok 2024 dla Ethereum

Plan działania Ethereum na rok 2024 będzie zawierał „stosunkowo niewiele zmian”, zauważył założyciel platformy blockchain Vitalik Buterin w poście udostępnionym na X (dawniej Twitterze).

Buterin przedstawia sześć celów planu działania dla Ethereum na rok 2024

W swojej aktualizacji Buterin twierdzi, że ścieżka techniczna największej na świecie sieci dowodu stawki (PoS) staje się coraz jaśniejsza w miarę skupiania się na sześciu kluczowych etapach planu działania. Sześć etapów rozwoju technicznego Ethereum obejmuje fuzję, wzrost, plagę, granicę, czystkę i szaleństwo.

By popular demand, an updated roadmap diagram for 2023! pic.twitter.com/oxo58A2KuG — vitalik.eth (@VitalikButerin) December 30, 2023

Wchodząc w rok 2024, rozwój sytuacji po fuzji i Surge będzie się umacniał pod względem roli, odpowiednio, finalizacji pojedynczego slotu (SSF) i cross-rollupów/interoperacji.

„Rola finalizacji pojedynczego slotu (SSF) w ulepszaniu PoS po fuzji umacnia się. Staje się jasne, że SSF to najłatwiejsza droga do rozwiązania wielu obecnych słabości projektu Ethereum PoS” – zauważył Buterin.

Założyciel Ethereum ujawnił również, że Plaga została nieco przeprojektowana, a zmiany mają na celu „ogólną walkę z centralizacją gospodarczą w PoS”. Będzie to dotyczyć dwóch kluczowych obszarów – MEV i ogólnych kwestii łączenia udziałów.

Nastąpiły również znaczące zmiany wokół Verge i Buterin spodziewa się, że w nadchodzącym roku wydarzy się więcej, szczególnie w miarę zbliżania się drzew Verkle do włączenia. Inne godne uwagi aspekty kierunku technicznego sieci inteligentnych kontraktów obejmują skurczone „wygaśnięcie stanu” i weryfikowalne funkcje opóźnienia (VDF).

„Dodano głębokie krypto (np. zaciemnianie) i pamięci z szyfrowaniem opóźnienia, aby odzwierciedlić rosnące zainteresowanie badaniami tymi tematami” – napisał.

Przejście Ethereum z sieci blockchain typu proof-of-work (PoW) na dowód stawki (PoS) we wrześniu 2022 r. za pośrednictwem Merge było kamieniem milowym. Dzięki PoS zużycie energii w sieci spadło o 99,9%.

W 2023 r. aktywowano aktualizację w Szanghaju, wprowadzając blockchain w nową erę wraz z wprowadzeniem wypłat ze stakowania. Znaczenie tego można było zaobserwować w całej przestrzeni DeFi.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.