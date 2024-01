Metacade – platforma do gier oparta na blockchainie wygląda na solidną pozycję na 2024 rok, mimo że już zakończyła ubiegły rok na bardzo pozytywnym poziomie.

Spojrzenie na to, jak wyglądał rok 2023 dla Metacade

Platforma GameFi uruchomiła swoją publiczną wersję beta w ostatnim tygodniu listopada i zakończyła ostatni rok z ponad 26,000 graczy i entuzjastów kryptowalut.

Jej dyrektor generalny dołączył niedawno do NeoTokyoCode, potwierdzając zaangażowanie projektu w osiągnięcie pozycji lidera w dziedzinie gier Web3. Kilka godnych uwagi gier dostępnych obecnie na Metacade to Shockwaves, Definity Legend, Great Escape i Heroes Battle Arena.

Strategiczne partnerstwa są tak naprawdę tym, co zdefiniowało rok 2023 dla Metacade. W ostatnim roku platforma nawiązała współpracę z takimi firmami jak Meta Strikers, Aether Games, Meta Studio, Love Monster NFT, Moon Bio Studios i szeregiem innych.

A wszystko to prawdopodobnie będzie kontynuowane pełną parą w 2024 roku, zgodnie z ambitnymi planami, które Metacade zaplanowało na ten rok. Więcej informacji na temat celów platformy na ten rok można znaleźć na jej stronie internetowej tutaj.

Metacade eksploruje w tym roku gry AR/VR

Oczekuje się, że Metacade wprowadzi w tym roku Meta Grant – program dotacji za pośrednictwem Itch.io.

Społeczność Web3 zaangażowana w łączenie entuzjastów blockchain i graczy uruchomi również rynek dla NFT (niewymienialnych tokenów) w nadchodzących miesiącach.

Teraz, gdy Metacade dodał już kilka nowych gier do swojej platformy, oczekuje się, że jego kolejnym przedsięwzięciem będą gry w rzeczywistości rozszerzonej lub wirtualnej (AR lub VR). Projekt będzie nadal poszukiwał strategicznych partnerstw, aby zrealizować wyżej wymienione plany.

Dążąc do przekształcenia się w solidny globalny ekosystem gier, Metacade zasygnalizowało również zobowiązanie do podwojenia działań marketingowych.

Należy pamiętać, że Metacade nie jest jeszcze w pełni zdecentralizowaną autonomiczną organizacją lub DAO, ale ma na celu osiągnięcie tego kamienia milowego do końca 2024 roku. Możesz zagłębić się w Metacade na jego stronie internetowej pod tym linkiem.

Metacade uruchomi tablicę ogłoszeń w 2024 roku

Warto w tym miejscu wspomnieć, że CertiK zatwierdził już Metacade jako bezpieczną i przejrzystą platformę blockchain po dość dogłębnym audycie.

Jak dotąd użytkownicy mają kilka sposobów zarabiania na Metacade, dzięki ekscytującemu modelowi Play2Earn. Członkowie tej społeczności mogą również wydawać tokeny MCADE, aby uczestniczyć w turniejach gier – wygrywając, co uprawnia do zdobywania nagród.

Wreszcie, Metacade wynagradza również swoich użytkowników za angażowanie innych członków, publikowanie recenzji lub w jakikolwiek inny sposób przyczynianie się do rozwoju platformy.

Co więcej, w ostatnim kwartale tego roku Metacade wprowadzi tablicę ofert pracy, zgodnie z białą księgą na swojej stronie internetowej.

Umożliwi to firmom zajmującym się grami i Web3 ogłaszanie ról, o które członkowie społeczności będą mogli ubiegać się w zależności od swoich umiejętności i doświadczenia, aby znaleźć nową pracę w niszy, którą tak bardzo cenią.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak prawdopodobnie będzie działać ta tablica ogłoszeń.

Czy $MCADE jest obecnie dobrą inwestycją?

Należy pamiętać, że wszystko w Metacade jest zasilane przez natywny token o nazwie $MCADE.

Jest on obecnie wyceniany o ponad 15% mniej niż był wart pod koniec przedsprzedaży w marcu 2023 roku. Jednak wycofanie to może być po prostu okazją do zainwestowania, biorąc pod uwagę, że platforma ta zaplanowała tak wiele ekscytujących wydarzeń na 2024 rok.

Nowa pula stakingu, którą uruchomiła w październiku ubiegłego roku, oraz przełomowa współpraca, którą ogłosiła z Polygon w tym samym czasie, sprawiają, że jest to atrakcyjna okazja inwestycyjna.

Kryptowaluta jest obecnie notowana na jednej zdecentralizowanej giełdzie – Uniswap – i trzech scentralizowanych (Bitget, BitMart i Coinstore).

Szersze tendencje w przestrzeni kryptowalut, czy to związane z oczekującym zatwierdzeniem Bitcoin ETF, czy też przejściem amerykańskiego banku centralnego na obniżanie stóp procentowych, mogą również przynieść korzyści $MCADE w 2024 roku.

Zainteresowany inwestycją Metacade ($MCADE)? Odwiedź oficjalną stronę aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.