Aktualizacja XMR, ZEC, ZEN: Czy Binance zamierza usunąć z listy monety zapewniające prywatność?

Zaledwie kilka dni po tym, jak giełda kryptowalut OKX ogłosiła wycofanie z listy najważniejszych monet zapewniających prywatność Monero (XMR), Zcash (ZEC) i Horizen (ZEN), wiodąca giełda Binance dodała te monety do listy tokenów zagrożonych wycofaniem.

4 stycznia Binance opublikowało aktualizację swojej listy tagów monitorujących, dodając między innymi XMR, ZEC i ZEN. Giełda usunęła jednak GMX (GMX) i Sushi (SUSHI) z listy znaczników nasion.

Czy Binance zamierza wycofać z giełdy Monero, Zcash, Horizen?

Binance, podobnie jak Coinbase, tradycyjnie kojarzy się z bardziej pozytywnym wpływem na tokeny, gdy ogłaszają notowanie. Ceny większości projektów eksplodowały już przed notowaniem, a jednymi z kluczowych czynników były widoczność i większa płynność.

Tak było w przypadku niedawnej notowania przez Binance kilku tokenów, w tym Bonk, Celestia i ORDI.

Jednakże ogłoszenie o wycofaniu z giełdy często zbiegało się ze spadkiem cen wynikającym z utraty płynności. Chociaż dodanie monety do listy znaczników monitorujących nie oznacza automatycznego usunięcia z listy, to posunięcie oznacza, że giełda ściśle monitoruje te tokeny w oparciu o wewnętrzną ocenę ryzyka i inne kryteria.

„Pamiętaj, że tokeny z tagiem monitorującym mogą przestać spełniać nasze kryteria umieszczenia na liście i zostać usunięte z platformy” – zauważa Binance.

Zgodność z przepisami, która, nawiasem mówiąc, wzrosła od czasu ugody Binance z władzami USA na kwotę 4,3 miliarda dolarów i trwających sporów z SEC, to kolejny czynnik, który prawdopodobnie wpłynie na decyzję o wycofaniu monet z giełdy.

W grudniu 2023 r. Binance wycofało się z listy TORN, tokenu zarządzającego platformy do miksowania kryptowalut Tornado Cash. Po tej wiadomości cena TORN gwałtownie spadła. Podczas gdy ceny XMR, ZEC i ZEN ogólnie spadają w chwili pisania tego tekstu, z szerszym spadkiem na rynku po błyskawicznym krachu Bitcoina 3 stycznia.

Obserwatorzy rynku zauważyli, że ugoda Binance z Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, Komisją ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) i Siecią ds. Egzekucji Przestępstw Finansowych (FinCEN) może sprawić, że giełda będzie dalej „czysta” dzięki wycofywaniu tokenów z giełdy.

W najnowszym ogłoszeniu inne tokeny dostępne z tagiem monitorującym obejmują Aragon (ANT), Firo (FIRO), Keep3rV1 (KP3R), Mdex (MDX), MobileCoin (MOB), Reef (REEF) i Vai (VAI).

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.