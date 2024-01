W ciągu ostatnich kilku dni rubel rosyjski poruszał się w trendzie bocznym w związku z dalszym spadkiem cen ropy naftowej. Kurs wymiany USD/RUB kształtował się we wtorek na poziomie 89,76, na którym utrzymywał się przez ostatnie kilka tygodni. Cena ta jest o około 12,45% niższa od najwyższego punktu w 2023 roku.

Ceny ropy naftowej cofają się

Kurs wymiany USD do RUB pozostaje w fazie konsolidacji, ponieważ inwestorzy obserwują ciągły spadek cen energii. Brent, światowy benchmark, spadł do 77 dolarów, podczas gdy West Texas Intermediate (WTI) spadł do 72,50 dolarów. Rosyjski ural spadł poniżej 60 dolarów.

Ceny ropy naftowej spadły w reakcji inwestorów na decyzję Arabii Saudyjskiej o obniżce cen w celu zwiększenia udziału w rynku. Posunięcie to prawdopodobnie skłoni inne kraje do obniżenia cen w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Ropa naftowa jest najważniejszym towarem dla Rosji, ponieważ stanowi największy eksport. Najnowsze dane pokazują, że kraj eksportuje ponad 3,34 mln baryłek dziennie i zobowiązał się do kontynuowania cięć eksportu do 500 tys. zgodnie z umową OPEC+.

Rosji udało się ominąć sankcje nałożone przez kraje Zachodu, sprzedając swoją ropę krajom azjatyckim, przede wszystkim Indiom i Chinom. Ponadto dostawy ropy z tego kraju w dalszym ciągu przepływają przez Morze Czerwone, mimo że ataki Houthi nie ustają.

Dlatego analitycy uważają, że rosyjska gospodarka radzi sobie lepiej, niż oczekiwano. W trzecim kwartale wzrosła ona o 5,5%, podczas gdy MFW szacuje, że w 2024 r. wzrośnie o 1,1%. Stopa bezrobocia pozostaje niska, podczas gdy produkcja przemysłowa trwa.

Kolejną ważną wiadomością dotyczącą USD/RUB w tym tygodniu będą nadchodzące dane dotyczące indeksu cen towarów i usług konsumenckich (CPI) w USA. Ekonomiści ankietowani przez Reuters spodziewają się, że dane pokażą, że inflacja bazowa spadła w grudniu do 3,8%, podczas gdy zasadniczy wskaźnik CPI wzrósł nieznacznie do 3,2%.

Liczby te, wraz z raportem NFP z zeszłego tygodnia , pomogą nadać ton wypowiedziom Rezerwy Federalnej. Ekonomiści mają mieszane opinie na temat tego, kiedy Fed rozpocznie obniżki stóp procentowych. Niektórzy uważają, że obniżki stóp procentowych rozpoczną się w marcu, inni zaś uważają, że zacznie się to w czerwcu.

Analiza techniczna USD/RUB

Para USD/RUB osiągnęła szczyt na poziomie 102,53 w 2023 r., po czym powróciła do trendu spadkowego. Obecnie kurs znajduje się poniżej 50-dniowych i 25-dniowych średnich kroczących. Co najważniejsze, para utworzyła symetryczny wzór trójkąta, który jest pokazany na czarno.

Indeks Stochastic Momentum Index (SMI) i Relative Strength Index (RSI) przesunęły się do punktów neutralnych. Dlatego perspektywy dla tej pary są neutralne z tendencją niedźwiedzią. Jeśli tak się stanie, następnym poziomem do obserwacji będzie poziom 86,98, najniższy wahadło z 21 listopada.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.