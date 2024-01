Binance dodaje projekt ZK Manta (MANTA) do Launchpool

Giełda kryptowalut Binance ogłosiła Manta (MANTA), modułowy L2 dla aplikacji ZK, jako 44. projekt Launchpool.

Po uruchomieniu Binance Launchpool użytkownicy zaczną uprawiać MANTA, stawiając swoje tokeny BNB i FDUSD w dwóch pulach. Użytkownicy będą mogli hodować tokeny MANTA w ciągu najbliższych dwóch dni, Binance zauważyło w swoim ogłoszeniu z 15 stycznia.

Nagrody Launchpool w wysokości 30 milionów MANTA

Z 1 miliarda maksymalnej podaży 30 milionów, czyli 3% podaży będzie dostępne dla użytkowników jako nagrody Launchpool. Binance zastosuje limit godzinowy wynoszący 50 000 MANTA i 12 500 MANTA odpowiednio w puli BNB i FDUSD. Rolnictwo rozpocznie się o godzinie 00:00 UTC 16 stycznia 2024 r.

Według Binance giełda wypuści wówczas token MANTA 18 stycznia o godzinie 10:00 UTC. Nowy token będzie miał obsługiwane pary handlowe MANTA/BTC, MANTA/USDT, MANTA/BNB, MANTA/FDUSD i MANTA/TRY. Warto zauważyć, że Binance zastosuje swój Seed Tag do Manty, wskazując na potencjał gwałtownych wahań cen tego tokena.

Co to jest Manta?

Manta to modułowy blockchain na Ethereum obsługiwany przez MANTA, natywny token używany do zarządzania, stakowania, delegowania kolatorów i opłat sieciowych. Token jest również używany w ekosystemie Manta w celu uzyskania natywnej płynności i jako zabezpieczenie.

Sieć testowa Manta Pacific, odpowiadająca EVM platforma aplikacji warstwy 2 z wiedzą zerową (ZK), już działa. Oferuje integrację z Celestia DA i Polygon zkEVM.

Uruchomienie wersji beta platformy Manta Pacific Mainnet Beta zaplanowano na drugi kwartał 2024 r. Plan działania obejmuje także umożliwienie multiproveru w sieci głównej Manta Pacific, przejście na zkEVM i uruchomienie Universal Circuits 2.0 w sieci testowej.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.