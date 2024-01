Co dalej z CAKE, gdy PancakeSwap spala 8,5 miliona tokenów?

Wielołańcuchowa zdecentralizowana giełda PancakeSwap ujawniła kolejne poważne spalanie tokenów. W poniedziałek zespół poinformował, że w wyniku ostatniego spalenia natywnego tokena CAKE platformy DEX 8,5 miliona tokenów zostało trwale usuniętych z obiegu.

Spalenie, które stanowi część ogólnego planu gospodarczego PancakeSwap, następuje po niedawnym zmniejszeniu maksymalnej podaży CAKE z 750 milionów do 450 milionów. Głosowanie społeczności w sprawie ograniczenia dostaw CAKE o 300 milionów odbyło się pod koniec grudnia ubiegłego roku.

Kilka dni przed głosowaniem PancakeSwap spalił 10 milionów tokenów. Ostatnie spalenie dotyczyło tokenów CAKE o wartości ponad 25 milionów dolarów.

Spalone tokeny pochodziły z opłat transakcyjnych na AMM V2, AMM V3 i innych niż AMM, w tym na menedżerach wieczystych i menedżerach pozycji. Spalony CAKE pochodził także z przewidywań, loterii, NFT i gier.

🔥 8,506,585 $CAKE just burned – that’s $25M!



💰 Trading fees (AMM V2): 107k CAKE ($319k) -14%

💰 Trading fees (AMM V3): 103k CAKE ($308k) +10%

💰 Trading fees (Non-AMM like Perpetual, Position manager etc): 0.7k CAKE ($2k) -92%

🔮 Prediction: 38k CAKE ($114k) +12%

🎟️ Lottery:… pic.twitter.com/AA22FvaTtq — PancakeSwap🥞Everyone's Favorite DEX (@PancakeSwap) January 15, 2024

Co dalej z ceną CIASTA?

Copy link to section

Jak zespół podkreślił w kontekście propozycji ograniczenia maksymalnej podaży do 450 milionów, długoterminowy wpływ może mieć wpływ na stabilność projektu i jego przyjęcie w całym ekosystemie zdecentralizowanych finansów (DeFi).

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Jednak znaczące spadki tokenów PancakeSwap często zbiegają się z zauważalnymi ruchami cen tokena natywnego. Mechanizmy wypalania w całym krajobrazie kryptowalut są częścią tokenomiki, która według ekspertów rynkowych może skutkować długoterminowym wzrostem wartości tokena.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Jak pokazało ostatnie głosowanie, społeczność PancakeSwap wspiera regularne wypalanie CAKE. Stoją także za innymi inicjatywami mającymi na celu wystawienie projektu na tle konkurencyjnych platform. W związku z tym ten najnowszy ruch może poprawić nastroje w obliczu zwyżkowych oczekiwań szerszego rynku.

Obecnie cena CAKE oscyluje w pobliżu 2,95 USD, co oznacza wzrost o około 1,2% w ciągu ostatnich 24 godzin. Jednak w ciągu ostatnich dwóch tygodni spadła po osłabieniu wzrostów, które pod koniec grudnia osiągnęły maksimum na poziomie 3,94 USD. Ta zaleta zbiegła się w czasie ze spalaniem symboli i redukcją podaży.

Jeśli nastroje poprawią się po szerszych spadkach na rynku w ciągu ostatnich kilku dni, CAKE może podjąć próbę odzyskania kontroli w pobliżu niedawnego szczytu. Z drugiej strony kupujący mogą próbować bronić regionu 2,00–2,50 USD.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.