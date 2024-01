USD/TRY: Analityk opowiada się za lirą turecką w 2024 r

Lira turecka może powrócić do łask w 2024 r., gdy Rezerwa Federalna i inne zachodnie banki centralne obniżą stopy procentowe, a inflacja w kraju spadnie. Tak twierdzi Piotr Matys, analityk InTouch Capital i znajduje potwierdzenie w pozycjonowaniu na rynku opcji.

Lira turecka jest rekordowo niska

Wykres USD/TRY autorstwa TradingView

Para USD/TRY utrzymuje się na najwyższym poziomie w historii, co czyni lirę turecką jedną z najgorzej zachowujących się walut na świecie. W ciągu ostatnich pięciu lat stracił prawie 500% swojej wartości, a od 2008 r. o 2690%. Taki wynik wynika z niechęci prezydenta Erdogana do wysokich stóp procentowych i braku niezależności CBRT.

Zdaniem Piotra istnieją jednak oznaki, że lira turecka odbije się jeszcze w tym roku. Oczekuje, że CBRT utrzyma jastrzębi ton i będzie kontynuować podwyżki stóp procentowych w tym roku. Bank zachował się ostatnio najbardziej agresywnie i podniósł stopy procentowe z 8,5% w maju do 42,5%. Ekonomiści uważają, że bank będzie kontynuował podwyżki stóp procentowych jeszcze w tym roku.

Podwyżki stóp procentowych w Turcji zbiegną się z okresem, w którym oczekuje się, że Fed i inne banki centralne zaczną je obniżać. Ekonomiści oczekują, że Fed rozpocznie obniżki stóp procentowych już w marcu. Narzędzie Fed Rate Monitor Tool ma 90% szans na obniżkę stóp w czerwcu.

Inflacja w Turcji osiągnie szczyt w 2024 r

Piotr spodziewa się także, że inflacja w Turcji zacznie spadać jeszcze w tym roku. Najnowsze dane pokazały, że zasadniczy wskaźnik CPI wzrósł do 64,8% wraz ze wzrostem kosztów większości rzeczy. Decyzja rządu o podwyżce płac może doprowadzić do większej inflacji jeszcze w tym roku. Piotr widzi jednak sytuację, w której inflacja w Turcji spadnie poniżej stopy procentowej CBRT. Powiedział :

„Warto zauważyć, że szczyt inflacji w Turcji powinien zbiegać się z obniżką stóp procentowych przez główne banki centralne pod przewodnictwem Fed, co uczyniłoby lirę potencjalnie atrakcyjną dla graczy zajmujących się handlem carry trade pomimo wciąż utrzymującego się ryzyka.

Tymczasem rynek opcji jest coraz mniej negatywnie nastawiony do waluty. Dane pokazują, że niedźwiedzie nastawienie na walutę spadło do najniższego poziomu od ponad sześciu miesięcy, co jest kolejnym pozytywnym sygnałem.

Jednakże historycznie rzecz biorąc, zajmowanie pozycji długiej na lirze tureckiej było jedną z najgorszych transakcji w historii, ponieważ waluta odnotowała gwałtowny spadek. Waluta, która w 2008 roku kosztowała 1 dolara, obecnie spadła do 30 dolarów. Jest to poważny problem obecnie, gdy wiele firm i osób prywatnych zdecydowało się na dolara amerykańskiego, ponieważ ich aktywa w lirach straciły na wartości. Jest mało prawdopodobne, że ci ludzie cofną się i przyjmą lirę.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.