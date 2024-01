W lipcu 2023 roku inwestorzy Unibot (UNIBOT) opartego na Telegramie otrzymali nieoczekiwany prezent. Dwucyfrowe zwyżki sprawiły, że token przekroczył 200-krotną wycenę, a cena UNIBOT przekroczyła 200 USD. Nie było to przypadkowe, ponieważ atrakcyjność botów opartych na Telegramie rosła. Chociaż UNIBOT jest dziś notowany na poziomie połowy swojego rekordowego poziomu, wyniki te ilustrują popularność niszowych tokenów. Teraz inwestorzy przygotowują się do kolejnego bota handlowego na Telegramie, który oferuje większe funkcje i potencjał. Przedsprzedaż Bitbot rusza 17 stycznia 2024 roku, a potencjał tego projektu wynosi może przynieść 100-krotny zysk. Zagłębiamy się w ten projekt, pomagając odkryć, dlaczego stał się sensacją przed premierą.

O Bitbot

Bitbot to samowystarczalny bot handlowy rezydujący na platformie komunikacyjnej Telegram. Pozwala użytkownikom handlować kryptowalutami za pośrednictwem ich zimnych portfeli. Być może kluczowym pytaniem kłębiącym się w głowach inwestorów jest: dlaczego Bitbot?

Cóż, wszyscy pamiętamy dramatyczny szał detaliczny na akcjach GameStop i AMC Entertainment w 2021 roku. Drobni inwestorzy połączyli siły, aby przechytrzyć wielkich graczy w obu inspirowanych handlem detalicznym memicznych akcjach. Wydarzenia te pokazały siłę handlu detalicznego i ich nieustanne poszukiwanie zasobów i wsparcia.

Bitbot chce zapewnić inwestorom detalicznym zasoby i platformę do przejęcia kontroli nad ich handlem. Oprócz umożliwienia bezpiecznego przechowywania aktywów, bot zapewnia inwestorom technologię na poziomie instytucjonalnym. Dzięki temu mniejsi inwestorzy mogą podejmować skalkulowane ryzyko rynkowe i stać się kluczowymi graczami. Bot jest również wyposażony w niezwykle intuicyjny interfejs ułatwiający nawigację i uczestnictwo.

Wyciągnięto jednak twarde wnioski, a boty na Telegramie nie obyły się bez kontrowersji. Unibot padł ofiarą włamania, w wyniku którego utracono około 560,000 USD, co doprowadziło do 40% załamania tokena w zeszłym roku. Banana Gun, kolejny token bota telegramowego, stracił ponad 99% w ciągu trzech godzin we wrześniu. Stało się to po podejrzanym pociągnięciu za dywan, które wywołało falę wstrząsów na rynku. Nieuniknione pytanie brzmi: czy Bitbot może doznać tego samego nieszczęścia?

Interesujące jest to, w jaki sposób Bitbot uniknął pułapek swoich poprzedników. W przeciwieństwie do swoich rywali, którzy przechowują aktywa użytkowników i klucze prywatne, Bitbot polega na ultra-elastycznym zarządzaniu portfelem. Portfel jest wzmocniony przez powiernicze API MPC, zastępując klucz prywatny indywidualnymi udziałami kluczowymi. Ponieważ żadna pojedyncza strona nie może uzyskać dostępu do całego klucza, Bitbot pokonuje luki w zabezpieczeniach swoich rówieśników.

Bitbot szczyci się dodatkowymi funkcjami bezpieczeństwa. Obejmuje ona Knightsafe, zdecentralizowaną i otwartą usługę samodzielnego przechowywania zasobów cyfrowych. Inne obejmują anti-MEV Bot do monitorowania blockchain i funkcje przeciwdziałające oszustwom, aby zapewnić bezpieczeństwo inwestorom. Potencjał Bitbota do stania się ulubieńcem inwestorów i osiągnięcia wysokich zysków jest po prostu ogromny.

Czy Bitbot może wzrosnąć 100-krotnie w 2024 roku?

To idealny moment na premierę Bitbota, która następuje, gdy rynek przygotowuje się do hossy. Bitcoin wzrósł ostatnio do prawie 50,000 USD, co zbiegło się z zatwierdzeniem pierwszego spotowego ETF. Podobnie halving Bitcoina, spodziewany w kwietniu 2024 roku, jest kolejnym nadchodzącym impulsem do wzrostów.

Bitcoin jest uważany za wyznacznik dla reszty sektora, powodujący zakupy innych tokenów i ucieczkę byków. Pojawienie się zwyżkowego rynku może pomóc odblokować wartość Bitbot.

Ponadto, jak wspomniano wcześniej, niszowe tokeny zyskują na popularności. Nawet przy niedźwiedzim rynku kryptowalut, wolumeny obrotu na botach Unibot, Banana i Maestro przekroczyły 5 mld USD. Wolumeny te podkreślają automatyzację handlu jako kolejną wielką rzecz, z Bitbotem jako kluczowym graczem.

Pomimo niewątpliwych wad bezpieczeństwa, handel tokenami botów, takimi jak Unibot, przyniósł ponad 200-krotny wzrost. Dzięki lepszemu modelowi bezpieczeństwa Bitbot ma podobny i wyższy potencjał. Tak więc prognoza 100-krotności wzrostu jest dość konserwatywna, biorąc pod uwagę historyczne trendy cenowe.

Zbieżność z hossą na rynku i atrakcyjną ceną 0,01 USD sprawiają, że Bitbot jest tokenem, który warto obserwować. W przyszłości celem jest wprowadzenie BITBOT na najlepsze giełdy i osiągnięcie kapitalizacji rynkowej w wysokości 1 mld USD. Inwestorzy mogą odwiedzić stronę internetową projektu, aby kupić token po otwarciu przedsprzedaży.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.