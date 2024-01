Czy Meme Moguls ($MGLS) jest atrakcyjny po zatwierdzeniu Bitcoin ETF?

O BTC mówi się na rynku od czasu, gdy Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych w końcu ogłosiła zgodę na Bitcoin ETF.

W 2024 roku może wpłynąć do kryptowalut 100 mld USD

Bitcoin przyciąga obecnie całą uwagę przede wszystkim dlatego, że fundusze giełdowe umożliwiają dużym zarządzającym pieniędzmi dostęp do najlepszej kryptowaluty na świecie.

Zarządzanie majątkiem to obecnie branża warta 30 bln USD, która w 2024 roku może wnieść do Bitcoin ETF nawet 100 mld USD, jak twierdzą analitycy Standard Chartered. Anthony Pompliano z Pomp Investments również niedawno powiedział:

Bitcoin zaczyna stawać się aktywem benchmarkowym dla młodszego pokolenia. Większość inwestorów nie może pokonać benchmarków. Tak więc dodanie nowego benchmarku do alokacji aktywów jest jedynym sposobem, aby nadążyć.

Napływ kapitału do Bitcoina napędzany przez ETF jest szczególnie istotny, ponieważ prawdopodobnie spowoduje znaczący wzrost ceny za monetę.

A kiedy Bitcoin rośnie, reszta rynku kryptowalut, w tym niedawno uruchomione projekty, takie jak Meme Moguls, zwykle podąża jego śladami.

Meme Moguls oferuje wiele sposobów na zarabianie pieniędzy

Meme Moguls to rozwijająca się platforma, która oferuje swoim użytkownikom więcej niż jeden sposób na stworzenie dodatkowego źródła dochodu.

Pierwszym z nich jest ekscytujący ekosystem “play-to-earn”, który umożliwia zmierzenie się z innymi potentatami i zdobycie wielu nagród, o ile uda ci się ich pokonać.

Po drugie, Meme Moguls działa jak giełda, na której użytkownicy mogą handlować memami. Pod warunkiem, że jesteś wykwalifikowanym handlowcem, możesz wybrać to, w czym jesteś dobry, aby zarabiać na tej platformie.

Następnie, oczywiście, istnieje możliwość stakingu, jeśli szukasz pasywnego źródła dochodu.

Wreszcie, Meme Moguls ma własną natywną monetę memową o nazwie $MGLS. Możesz w nią zainwestować i skorzystać z oczekiwanego wzrostu cen w nadchodzących miesiącach. Aby dowiedzieć się więcej o Meme Moguls i tokenie $MGLS, odwiedź stronę internetową projektu pod tym linkiem.

Posiadanie $MGLS umożliwia dostęp do ekskluzywnych funkcji

Należy pamiętać, że posiadanie $MGLS otwiera również drzwi do kilku ekskluzywnych funkcji. Obejmują one ekspozycję na NFT i kilka ofert związanych z metaverse.

Ponadto możesz mieć głos w zakresie kierunku, w jakim Meme Moguls idzie naprzód, ponieważ jest to zdecentralizowana platforma.

Meme Moguls zebrał blisko 1,7 mln USD w ciągu kilku tygodni w trwającej przedsprzedaży. Wskazuje to, że społeczność inwestycyjna domaga się $MGLS, co zazwyczaj jest dobrym znakiem dla przyszłych perspektyw danej kryptowaluty.

Natywna moneta Meme Moguls jest wyceniana na 0,0027 USD w momencie pisania tego tekstu, a do następnego wzrostu ceny pozostało tylko 85 mln monet. Możesz odkryć łatwe sposoby inwestowania w monetę meme $MGLS już dziś na stronie Meme Moguls tutaj.

Co jeszcze może być pozytywnym czynnikiem dla Meme Moguls ($MGLS)?

Meme Moguls i jego natywna moneta meme jest coraz bardziej atrakcyjna pod względem inwestycyjnym, biorąc pod uwagę trajektorię wzrostu przestrzeni monet meme w ostatnich latach.

Przed wybuchem pandemii monety meme nie były warte prawie nic, ale już pod koniec 2022 roku przekształciły się w rynek o wartości 20 mld USD. Jeśli trend wzrostowy utrzyma się w przyszłości, posiadanie pozycji w $MGLS może zaoferować dość lukratywne zwroty.

Co więcej, natywna moneta Meme Moguls może również skorzystać na innych kryptowalutowych trendach, ponieważ mem, czy nie, jest kryptowalutą u podstaw.

Tak więc, gdy Rezerwa Federalna USA zacznie obniżać stopy procentowe, zwiększając w ten sposób popyt na ryzykowne aktywa, takie jak kryptowaluty w 2024 roku, token $MGLS może również odnotować wzrost napływu kapitału.Należy pamiętać, że Federalny Komitet Otwartego Rynku zasygnalizował już do trzech obniżek stóp procentowych w tym roku, o czym poinformował tutaj Invezz. Kliknij tutaj, aby zagłębić się w Meme Moguls i token $MGLS.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.