Sprzedaż tokenów Bitbot rozpoczyna się z hukiem, nawet gdy rajd kryptowalut się zatrzymuje

Rynek kryptowalut wszedł w okres mini-zimy, gdy niedawny rajd słabnie, a inwestorzy zastanawiają się nad zeszłotygodniowym zatwierdzeniem ETF Bitcoin. Bitcoin pozostał pod presją na poziomie 43,000 USD, podczas gdy łączna kapitalizacja rynkowa wszystkich cyfrowych monet spadła do 1,76 bln USD.

Rozpoczyna się sprzedaż tokenów Bitbot

Kryptowaluty nie są jedynymi aktywami zmagającymi się z trudnościami, ponieważ akcje i towary wycofały się wraz ze spadkiem nadziei na obniżki stóp procentowych. Amerykańskie indeksy giełdowe, takie jak Dow Jones, Nasdaq 100 i Russell 2000, cofnęły się. Na całym świecie indeksy takie jak Nifty 50 i Hang Seng również mocno się załamały.

Mimo to Bitbot, firma, która uruchomiła sprzedaż tokenów w środę, radzi sobie dobrze, przyciągając inwestorów z całego świata. Według jej strony internetowej, Bitbot zebrał prawie 30,000 USD kilka godzin po rozpoczęciu sprzedaży tokenów. Deweloperzy zamierzają zebrać 200,000 USD w pierwszym etapie, zanim stopniowo podniosą cenę.

Sprzedaż tokenów stała się popularnym sposobem pozyskiwania pieniędzy przez projekty kryptowalutowe. W 2023 roku sprzedaż ta przyniosła miliony dolarów, a analitycy spodziewają się, że w tym roku tempo rozwoju będzie silniejsze, ponieważ stopy procentowe zaczną spadać. Istnieje również możliwość, że popyt wzrośnie przed i po tym, jak Bitcoin przejdzie przez wydarzenie halvingu w kwietniu.

Wiele osób, które zainwestowały w przedsprzedaż tokenów, zarobiło fortunę w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Na przykład, w szczytowym momencie Metacade miał kapitalizację rynkową w wysokości ponad 32 mln USD, czyli wyższą niż 15 mln USD, które deweloperzy zebrali w ramach sprzedaży tokenów.

Czym jest Bitbot?

Bitbot to firma, która stara się zmienić branżę handlu kryptowalutami. Jego celem jest stworzenie bota handlowego, który pomoże inwestorom zautomatyzować handel i generować dobre wyniki w czasie. Będzie on charakteryzował się wydajnością na poziomie instytucjonalnym, płynnym doświadczeniem użytkownika i błyskawiczną realizacją zleceń.

Co najważniejsze, Bitbot ma wbudowane funkcje algorytmu zapobiegającego oszustwom, które pomagają z wyprzedzeniem wykrywać i ograniczać ryzyko na rynku. Więcej informacji na temat bota można znaleźć w tym oficjalnym dokumencie.

Bitbot będzie zasilany tokenem $BITBOT, który będzie miał kilka funkcji, takich jak podział przychodów, wyłączny dostęp do funkcji w ekosystemie i udział społeczności. Będzie on również wykorzystywany do płacenia za dostęp i wspierania zarządzania, gdy stanie się w pełni zdecentralizowany.

$BITBOT ma limit podaży wynoszący 1 mld tokenów. Zgodnie z tokenomiką, 20% z nich zostanie przeznaczonych na rozwój, podczas gdy 30% zostanie zaoferowanych publicznie w procesie odsprzedaży. Pozostałe tokeny zostaną przeznaczone na marketing, skarbiec, społeczność i płynność.

Czy $BITBOT to dobry zakup?

Inwestowanie w tokeny kryptowalutowe wiąże się z podwyższonym ryzykiem i wysokim zyskiem. Jeśli się uda, proces ten może być bardzo satysfakcjonujący, jak widzieliśmy w przypadku tokenów takich jak Pepe i Bonk. Pierwsi inwestorzy w te tokeny zarobili fortunę, gdy ich wartość wzrosła w 2023 roku.

Z tego względu zasadą jest, że ludzie powinni inwestować tylko niewielką część swoich środków w te tokeny. W takim przypadku, jeśli cena tokena wzrośnie, zobaczą duże zyski. Z drugiej strony, jeśli token upadnie, ich straty będą minimalne.

