USD/IDR: Rupia indonezyjska przygotowuje się na dalsze osłabienie

Kurs wymiany USD/IDR osiągnął najwyższy poziom od 14 grudnia wraz ze wzrostem indeksu dolara amerykańskiego (DXY) i decyzją banku centralnego Indonezji o gołębim kursie walutowym. Para wzrosła do najwyższego poziomu 15 633, znacznie wyższego niż grudniowe minimum na poziomie 15 358.

Bank Indonezji i gwałtowny wzrost DXY

Para USD/IDR kontynuowała odbicie po wydaniu przez Bank Indonezji pierwszej decyzji w sprawie stóp procentowych. Bank podjął w nim decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie 6%, na poziomie utrzymującym się od kilku miesięcy.

Bank spodziewa się utrzymać stopy procentowe na obecnym poziomie przez jakiś czas, gdyż nadal trwa walka z inflacją. Analitycy ING Banku spodziewają się, że BoI obniży stopy procentowe począwszy od drugiej połowy roku, aby ożywić gospodarkę. W oświadczeniu dodano :

„Biorąc pod uwagę fakt, że IDR jest nadal pod presją, a inflacja znajduje się nieco powyżej środkowego celu inflacyjnego banku centralnego, wierzymy, że Bank Indonesia utrzyma stopy procentowe na poziomie 6% przez pierwszą połowę roku, ale prawdopodobnie przejdzie w stronę akomodacji, gdy Fed zacznie obniżać podstawowe stopy procentowe”.

W swoim komunikacie bank podał, że spodziewa się, że indonezyjska gospodarka wzrośnie w tym roku od 4,7% do 5,5%. Oczekuje także, że inflacja ustabilizuje się w przedziale 1,5–3,5%, co mieści się w docelowym przedziale.

Po zakończeniu prac nad Bankiem Indonezji uwaga skupia się teraz na Rezerwie Federalnej, która zorganizuje swoje pierwsze posiedzenie jeszcze w tym miesiącu. Większość ekonomistów spodziewa się, że na tym posiedzeniu bank pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie pomiędzy 5,25% a 5,50%.

Kluczowym katalizatorem kursu dolara będzie wykres punktowy i ton urzędników. Siła ostatnich danych o zatrudnieniu i inflacji oznacza, że Fed prawdopodobnie utrzyma jastrzębi ton na tym posiedzeniu. To wyjaśnia, dlaczego rentowność 10-letnich i 30-letnich obligacji skarbowych wzrosła ostatnio powyżej 4%.

Wyjaśnia także, dlaczego indeks dolara amerykańskiego wzrósł w ciągu ostatnich kilku dni powyżej 103 dolarów i dlaczego amerykańskie akcje spadły.

Analiza techniczna USD/IDR

Para USD/IDR również odbiła, ponieważ inwestorzy skupiają się na nadchodzących wyborach w Indonezji zaplanowanych na luty. W większości przypadków waluty rynków wschodzących mają tendencję do wycofywania się przed ważnymi wyborami.

Wracając do wykresu dziennego, widzimy, że para USD do rupii znajdowała się w ciągu ostatnich kilku dni w silnym trendzie wzrostowym. Odbicie to nastąpiło po tym, jak para utworzyła formację podwójnego dna na poziomie 15,358. W większości przypadków ten wzór jest zwykle oznaką odwrócenia.

Para zbliża się obecnie do linii szyi tego wzoru przy poziomie 15 673. Przebicie się powyżej tego poziomu będzie wskazywało na dalsze wzrosty, gdyż kupujący celują w ubiegłoroczny szczyt na poziomie 15 960. Alternatywny scenariusz zakłada, że para nie przebije się powyżej tego poziomu, a następnie wznawia trend spadkowy do 15 400.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.