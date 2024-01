Prognoza kursów kryptowalut: Pullix (PLX), Celestia (TIA), Decentraland

Ceny kryptowalut miały kolejny trudny tydzień, gdy inwestorzy kontynuowali sprzedaż Bitcoin ETF. Bitcoin spadł do najniższego poziomu wynoszącego 41,000 USD, znacznie poniżej zeszłotygodniowego maksimum wynoszącego blisko 50,000 USD. Inne monety, takie jak Ethereum, Solana i Cardano, pozostawały pod presją. W tym artykule przyjrzymy się niektórym kluczowym monetom, które warto obserwować w weekend, takim jak Celestia (TIA), Decentraland (MANA) i Pullix.

Prognoza Pullix

Pullix kontynuował w tym tygodniu pracę na najwyższych obrotach, nawet gdy indeks strachu i chciwości w kryptowalutach spadł. Według strony internetowej Pullix zebrał ponad 11 mln USD w sprzedaży tokenów, co czyni go jedną z najlepiej prosperujących sprzedaży tokenów w tym roku.

Pullix to firma, której celem jest zmiana branży kryptowalut poprzez zakłócenie działania takich giełd jak Binance i Coinbase. Jest to giełda, która łączy w sobie możliwości scentralizowanych i zdecentralizowanych giełd.

Produktem końcowym będzie platforma hybrydowa, która rozwiąże niektóre z wyzwań stojących przed tymi giełdami. Na przykład będzie miała niski poślizg dzięki zaawansowanej płynności w ekosystemie.

Co więcej, firma będzie miała $PLX, kryptowalutę typu trade-to-earn. Posiadacze tokena zarobią trochę pieniędzy w zależności od zysków, które osiągnie. Otrzymają również zniżki na prowizje podczas zakupów w ekosystemie.

Podczas gdy ekosystemy CEX i DEX są bardzo nasycone, analitycy uważają, że jest miejsce dla zaawansowanej firmy, która ma lepsze funkcje. Możesz przeczytać białą księgę Pullix tutaj.

Prognoza ceny Celestia (TIA)

Celestia, modułowa platforma blockchain, była jednym z najlepiej radzących sobie graczy w branży kryptowalut. TIA wzrosła o prawie 700%, dając jej kapitalizację rynkową w wysokości ponad 2,8 mld USD, co czyni ją jedną z największych sieci w branży kryptowalut.

Przechodząc do wykresu 4H, widzimy, że cena tokena TIA znajduje się w silnym trendzie wzrostowym, a w tym tygodniu skoczyła do rekordowego poziomu 20,32 USD. Następnie cofnęła się i ponownie przetestowała kluczowy poziom wsparcia na 16,37 USD. Token znajduje się wewnątrz kanału wzrostowego pokazanego na fioletowo i jest nieco powyżej 50-okresowej średniej kroczącej.

W związku z tym perspektywy dla monety są zwyżkowe, a początkowym celem jest psychologiczny poziom 19,0 USD. Ruch poniżej wsparcia na poziomie 16,37 USD unieważni byczy pogląd.

Prognoza cen Decentraland

Decentraland (MANA) był ostatnio pod presją, ponieważ aktywność w jego ekosystemie spadła. W rezultacie token wycofał się z grudniowego maksimum na poziomie 0,6062 USD i osiągnął najniższy poziom 0,3958 USD w zeszłym tygodniu.

Teraz odbił się i przekroczył kluczowy opór na poziomie 0,4340 USD, najniższy swing z 3 stycznia. Moneta przesunęła się nieco powyżej 50-okresowej średniej kroczącej i utworzyła małą odwróconą formację głowy i ramion.

W związku z tym perspektywy dla MANA są lekko zwyżkowe, a następną ceną do obserwacji jest 0,50 USD. Ruch poniżej 0,44 USD unieważni byczy pogląd.