Globalna własność kryptowalut wzrosła o 34% do 580 milionów: raport Crypto.com

Kryptowaluta cieszy się coraz większym zainteresowaniem, ponieważ coraz więcej osób dodaje tę klasę aktywów do swoich zasobów. W 2023 roku liczba właścicieli kryptowalut wzrosła o około 34%, skacząc z 432 milionów do 580 milionów na koniec roku.

Badacze i analitycy platformy wymiany kryptowalut Crypto.com podzielili się szczegółami tego wzrostu w raporcie opublikowanym 19 stycznia 2024 r.

Global crypto ownership numbers increased to 580 million. Source: Crypto.com

Jak Invezz podkreślił w maju ubiegłego roku, Azja była jednym z regionów, w których odnotowano wyższy poziom adopcji kryptowalut. Afryka i Ameryka Łacińska również odnotowały w ciągu ostatnich kilku lat znaczne stopy wzrostu.

Liczba posiadaczy BTC wzrosła do 296 milionów

Według Crypto.com liczba posiadaczy Bitcoinów wzrosła o 33% – z 222 milionów na początku roku do 296 milionów w grudniu.

Flagowa kryptowaluta, której cena znacząco wzrosła w ciągu roku, stanowi ponad połowę wszystkich posiadaczy kryptowalut. Rzeczywiście, posiadacze BTC na koniec 2023 r. stanowili 51% globalnej liczby posiadaczy kryptowalut, jak pokazał raport Crypto.com.

Tymczasem łączna liczba globalnych właścicieli Ethereum wyniosła około 124 miliony, co stanowi wzrost o 39% w ciągu 12 miesięcy do końca grudnia 2023 r.

W styczniu tego roku liczba właścicieli ETH wyniosła około 89 milionów, a wzrost ten spowodował, że globalni posiadacze drugiej co do wielkości kryptowaluty na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej osiągnęli 21% globalnej liczby posiadaczy kryptowalut. W momencie badania około 40,9% właścicieli BTC posiadało również ETH.

„Jak już wspomniano, adopcja zarówno BTC, jak i ETH odnotowała znaczny wzrost w czwartym kwartale 2023 r., wraz ze wzrostem emocji w związku z rozwojem przestrzeni funduszy ETF Bitcoin i Ether. W tym okresie ceny BTC i ETH odnotowały znaczny wzrost, na krótko osiągając odpowiednio poziomy 44 000 USD i 2400 USD. Jednocześnie BRC-20 i napisy zyskały znaczną popularność, co przyciągnęło także różnorodne grono inwestorów i entuzjastów” – zauważa Crypto.com w raporcie.

Do wydarzeń, które również przyczyniły się do wzrostu globalnej własności kryptowalut, należała aktualizacja Ethereum w Szanghaju. Miesięczne stopy wzrostu za kwiecień i maj 2023 r. wyniosły odpowiednio 5,1% i 6,7%.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.