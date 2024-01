Powiernik Mt.Gox potwierdza adresy wierzycieli w celu spłaty BTC i BCH

Według doniesień wierzyciele Mt.Gox otrzymują e-maile od upadłej giełdy kryptowalut w celu potwierdzenia spłaty swoich rachunków. Z maili udostępnionych przez użytkowników platform społecznościowych takich jak Reddit wynika, że wierzyciele mogą otrzymywać płatności w Bitcoinach (BTC) lub Bitcoin Cash (BCH). Treść e-maila brzmi częściowo:

Oczekuje się, że w przyszłości Giełda zaakceptuje Twoją subskrypcję paragonu agencyjnego wskazanego w Systemie, aby otrzymać spłatę w BTC/BCH jako Twój agent.

Wielu użytkowników Bitstamp i Kraken zgłosiło otrzymywanie e-maili od niewypłacalnej giełdy kryptowalut. Giełda ostrzegła jednak, że użytkownicy, których konta zostały zamrożone lub wyłączone, nie będą mogli otrzymać przyszłych płatności. Giełdy uczestniczące w spłatach Mt Gox będą nadal obsługiwać klientów nawet w jurysdykcjach, w których zaprzestali działalności.

Spłata budzi obawy dotyczące zrzutu BTC

Mt.Gox już wcześniej opóźniał spłaty wierzycieli ze względu na blokadę wypłat po upadku giełdy w 2014 r. Najnowsze e-maile dodają oczekiwań, że giełda w końcu ureguluje swoje wieloletnie należności.

Pomimo pozytywnego rozwoju rynki przygotowują się na potencjalną dynamikę podaży, a wskazania wskazują, że Mt.Gox zapłaci do 142 000 Bitcoinów i 143 000 Bitcoin Cash. Reszta to 69 miliardów jenów japońskich, co stanowi równowartość 510 milionów dolarów. W szczególności rynki mogłyby przejść kolejkę górską, gdyby odbiorcy Mt.Gox pozbyli się swoich Bitcoinów, co mogłoby skutkować potencjalnym zrzutem z odwrotnym wpływem na cenę BTC. Oczekuje się, że spłaty nastąpią w nadchodzących tygodniach lub miesiącach. Niemniej jednak niektórzy użytkownicy zgłosili otrzymanie płatności od Mt.Gox pod koniec grudnia 2023 r.

