Bitcoin ETF to “jedna z najważniejszych inwestycji naszego życia”, mówi Cathie Wood – założycielka i dyrektor generalna Ark Invest.

Wood wyjaśnia niedawny spadek wartości Bitcoina

Największa kryptowaluta na świecie wykazuje tendencję spadkową od czasu, gdy Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych wydała zgodę na fundusze ETF Bitcoin.

Jednak wpływowy inwestor przypisuje ostatnią akcję cenową częściowo narracji mówiącej o “sprzedawaniu wiadomości”. Ostatecznie jest przekonana, że fundusze giełdowe okażą się istotną korzyścią dla BTC. W programie CNBC “Closing Bell: Overtime” Wood powiedziała niedawno:

To globalny system monetarny oparty na zasadach. To największa ze wszystkich kryptowalut. To finansowa super autostrada. Jesteśmy podekscytowani perspektywami.

Wood spodziewa się, że do końca tej dekady cena Bitcoina przekroczy 1,0 mln USD, ponieważ pieniądze instytucjonalne nadal napływają do przestrzeni kryptowalutowej dzięki niedawno zatwierdzonym funduszom giełdowym.

Można sobie wyobrazić, że związany z tym wzrost wartości Bitcoina pomoże zyskać również innym kryptowalutom – w tym wschodzącym projektom, takim jak Pullix.

Oto, co Pullix planuje osiągnąć

Pullix to niedawno uruchomiona giełda hybrydowa, która jest szczególnie przeznaczona dla tych, którzy są sfrustrowani kwestią płynności na giełdzie DeFi.

Według zespołu, rozwiązanie polega na udostępnieniu użytkownikom zalet zarówno scentralizowanej, jak i zdecentralizowanej giełdy w ramach jednej platformy – i tym właśnie jest Pullix.

Platforma ma jednak znacznie więcej do zaoferowania. Na przykład osoby, które wybiorą Pullix, mogą zdobywać nagrody za handel na giełdzie hybrydowej. Ta inicjatywa handlu do zarabiania sprawia, że jest to o wiele bardziej ekscytujące dla użytkowników.

Ponadto, jeśli jesteś właścicielem natywnego tokena PLX, projekt podzieli się z Tobą częścią swoich przychodów, co zasadniczo można uznać za środek stałego dochodu pasywnego. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o Pullix.

Co sprawia, że PLX jest potencjalnie dobrą inwestycją?

Jak wspomniano wcześniej, natywny token PLX jest tym, co napędza Pullix i wszystko, co za nim stoi.

Tak więc ekspozycja na tę hybrydową giełdę jest inwestycją samą w sobie – a jej natywny token może odblokować aprecjację kursu dzięki szerszym trendom w kryptowalutach, w tym funduszom ETF Bitcoin.

Warto tutaj wspomnieć, że Pullix zebrał ponad 4,3 mln USD w ciągu kilku tygodni. Sugeruje to, że popyt na natywny token PLX był silny, co zazwyczaj jest oznaką dobrej inwestycji z potencjałem lukratywnych zwrotów.

Jeszcze bardziej atrakcyjne w PLX jest to, że jest on obecnie wyceniany tylko na 0,08 USD. Nie będziesz więc musiał rozbijać banku, aby zająć wczesną pozycję w tym tokenie, który jest obecnie w przedsprzedaży. Cena tokena Pullix ma wzrosnąć w piątek. Możesz odwiedzić stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej o tokenie PLX.

Co jeszcze może pomóc tokenowi Pullix (PLX)?

Według Statista, przychody na rynku kryptowalut będą rosły w złożonym rocznym tempie 8,62% do 71,7 mld USD do 2028 roku.

Wspomniana dynamika może być korzystna również dla tokena Pullix, zwłaszcza biorąc pod uwagę silny popyt na niego w ciągu ostatnich kilku tygodni. Hybrydowa giełda zyskuje na popularności w społeczności inwestycyjnej również dlatego, że koncentruje się w ogromnym stopniu na bezpieczeństwie, które jest prawie wymogiem dla tradera kryptowalut.

Inne czynniki związane z kryptowalutami, z których natywny token PLX może skorzystać, w tym oczekiwany zwrot Rezerwy Federalnej w kierunku obniżenia stóp procentowych w 2024 roku.

Wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) w Stanach Zjednoczonych wzrósł w grudniu o 0,3% w porównaniu z oczekiwanym wzrostem o 0,2%. Mimo to wiele osób pozostaje przekonanych, że bank centralny wielokrotnie obniży stopy procentowe w tym roku.

Chcesz dowiedzieć się, jak inwestować w Pullix? Kliknij tutaj, aby odwiedzić stronę i zająć wczesną pozycję w tokenie PLX.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.