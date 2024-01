Czy warto zainwestować w Bitbot, gdy Degas Wright zachwala AI na 2024 rok?

Degas Wright – założyciel Decatur Capital twierdzi, że firmy, które potrafią połączyć sztuczną inteligencję ze swoją obecną ofertą, będą sobie dobrze radzić w 2024 roku.

Pogląd Wrighta na generatywną sztuczną inteligencję

W szczególności zarządzający aktywami jest przekonany, że opieka zdrowotna i technologia to dwa sektory, które pozornie mogą zintegrować sztuczną inteligencję z istniejącymi produktami.

Jego godne uwagi typy w tych dwóch sektorach obejmują Microsoft Corp i Regeneron Pharmaceuticals Inc. W programie CNBC “Worldwide Exchange” Wright powiedział niedawno:

Należy skupić się na spółkach, które są dostawcami dla branży sztucznej inteligencji – i tych, które mogą wykonywać aplikacje. Trzeba więc spojrzeć im z bliska i zrozumieć, w jaki sposób sztuczna inteligencja wpływa na ich działalność

Podsumowując, jego uwagi sugerują, że ekspert dostrzega szybki rozwój sztucznej inteligencji, który rozpoczął się na początku ubiegłego roku, kiedy Microsoft ogłosił wielomiliardową inwestycję w OpenAI, która ma być kontynuowana w 2024 roku.

Biorąc pod uwagę, że sztuczna inteligencja jest coraz większym rynkiem zbytu, jest więcej niż prawdopodobne, że związane z nią korzyści nie będą ograniczone tylko do gigantów takich jak $MSFT czy $REGN. Niedawno uruchomione platformy, takie jak Bitbot, również mogą skorzystać z tego trendu.

Oto, co Bitbot postanowił osiągnąć

Bitbot to projekt oparty na sztucznej inteligencji, który ma na celu maksymalizację zysków z kryptowalut jako trader.

Jest to bot handlowy oparty na Telegramie, który wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby zapewnić inwestorom detalicznym narzędzia klasy instytucjonalnej.

Przewiduje się, że rynek kryptowalut będzie miał silną pozycję w 2024 roku, ponieważ Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych zatwierdziła fundusze ETF Bitcoina – a Bitbot chce mieć pewność, że nie zostaniesz w tyle w oczekiwanym rajdzie.

Jeśli bezpieczeństwo było istotnym powodem, dla którego do tej pory nie eksperymentowałeś z botami handlowymi, Bitbot jest dla Ciebie odpowiedni, ponieważ jest on zasadniczo pionierem w dziedzinie botów handlowych bez nadzoru.

Mówiąc najprościej, Bitbot postanowił zminimalizować ryzyko i poprawić zwroty dla handlowców kryptowalut w 2024 roku. Więcej informacji na temat tej rozwijającej się platformy można znaleźć na jej stronie internetowej tutaj.

Bitbot zapewnia ekspozycję na kryptowaluty i sztuczną inteligencję

Co ciekawe, Bitbot jest inwestycją samą w sobie. Dlatego, że jest zasilany przez własny natywny token.

Zajęcie wczesnej pozycji w tokenie Bitbot, który jest obecnie w przedsprzedaży, jest sposobem na uzyskanie ekspozycji na dwa z najszybciej rozwijających się rynków: kryptowaluty i sztuczną inteligencję.

Przykładowo Statista prognozuje, że sztuczna inteligencja będzie rynkiem o wartości 2,0 bln USD do 2030 roku w porównaniu do około 200 mld USD tylko na piśmie. Natywny token jest obecnie wyceniany tylko na 0,01 USD, więc nie będziesz musiał rozbijać banku, aby w niego zainwestować. Według strony internetowej Bitbot:

Bitbot wykorzysta część alokacji z przedsprzedaży na konkursy – pierwszym z nich jest konkurs o wartości 100,000 USD.

Kliknij tutaj, aby odwiedzić stronę i poznać proste sposoby inwestowania w token Bitbot.

Tokeny Bitbot umożliwiają dostęp do limitowanych funkcji

Bitbot zebrał znacznie ponad 0,3 mln USD w ciągu kilku dni, co świadczy o popycie, jaki przyciąga ze strony społeczności inwestycyjnej. Zazwyczaj jest to oznaka dobrej inwestycji.

Warto tutaj wspomnieć, że posiadanie natywnego tokena otwiera również drzwi do świata ekskluzywnych funkcji, w tym skanera klejnotów, funkcji copy tradingu i uprawnienia do udziału w programie poleceń, a także korzystania z inicjatywy podziału przychodów.

Po zakończeniu przedsprzedaży i wydaniu tokenów, Bitbot pojawi się na znanych giełdach kryptowalut, które historycznie zachęcają do większego popytu, co przekłada się na aprecjację kursu.

Wreszcie, należy pamiętać, że wspomniany token jest z założenia kryptowalutą. Prawdopodobnie skorzysta więc z szerszych trendów na rynku kryptowalut. Obejmują one oczekiwany zwrot Rezerwy Federalnej w kierunku obniżenia stóp procentowych w tym roku i halving Bitcoina, który zaplanowano na nadchodzący kwiecień.

Odwiedź stronę internetową pod tym linkiem, aby dowiedzieć się więcej o ofercie Bitbot.