Fineqia International, firma zajmująca się inwestycjami w aktywa cyfrowe i technologie fintech, ogłosiła dzisiaj swój kwietniowy raport AUM Crypto ETP.

Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Przeprowadzona przez firmę miesięczna analiza globalnych produktów będących przedmiotem obrotu na giełdzie (ETP) z aktywami cyfrowymi jako zabezpieczeniem wykazała 64% wzrost łącznej wartości zarządzanych aktywów (AUM) do tej pory w 2024 r.

Ciężki kwiecień dla kryptowalut

Copy link to section

Jednak w ujęciu miesięcznym łączne aktywa AUM spadły w kwietniu do 81 miliardów dolarów z 94,4 miliardów dolarów na koniec marca, co oznacza spadek o 14,2%.

Całkowita wartość rynkowa aktywów cyfrowych spadła w kwietniu o 18,8% do około 2,29 biliona dolarów z 2,82 biliona dolarów w poprzednim miesiącu.

Według badania Fineqia, ETP reprezentujące zdywersyfikowany koszyk kryptowalut spadły o 9,5% w AUM w kwietniu, do 2,8 miliarda dolarów, z 3,36 miliarda dolarów odnotowanych na koniec marca.

Jednak od początku roku wartość AUM ETP posiadających koszyk kryptowalut wzrosła o 24,2% z 2,25 miliarda dolarów na początku 2024 roku.

Za drogie dzięki BTC?

Copy link to section

Można to częściowo przypisać względnej kosztowności obecnie kryptowalutowych platform ETP. Jak zauważa Fineqia:

Nawet w obliczu spadku rynku produkty finansowe oparte na aktywach cyfrowych utrzymały premię na poziomie 24,5% w stosunku do rynku aktywów cyfrowych, co jest zgodne z trendem obserwowanym w I kwartale. Od początku roku liczba AUM posiadających aktywa cyfrowe wzrosła o 64%, podczas gdy kapitalizacja rynkowa aktywów cyfrowych wzrosła o 29,2%. Podkreśla to wzrost składki w przypadku ETP o około 117% w porównaniu do względnego instrumentu bazowego.

Nic dziwnego, że Fineqia przypisuje ten wzrost premii głównie zatwierdzeniu w USA funduszy typu spot ETF Bitcoin (BTC), które rozpoczęły handel 11 stycznia, stymulując napływ kapitału do produktów finansowych obejmujących aktywa cyfrowe jako aktywa bazowe przez cały pierwszy kwartał.

Bundeep Singh Rangar, dyrektor generalny Fineqia, mówi, że w Hongkongu niedawno wprowadzono kryptowalutowe fundusze ETF, a Wielka Brytania ma wkrótce pójść w ich ślady. „Jest już całkowicie upieczony” – powiedział. „Po wygaśnięciu początkowego wzrostu gospodarczego po wygaśnięciu [zatwierdzenia funduszy ETF BTC] przez SEC, bochenki są gotowe i podawane na półkach ETF i ETN na całym świecie”.

Raport Fineqia podkreślił również, że kryptowaluty radziły sobie szczególnie dobrze i źle w kwietniu.

Podkreśliła Solana

Copy link to section

W szczególności Solana (SOL), obejmująca prawie połowę całkowitego AUM alternatywnych monet, została pochwalona jako „odporna”:

W kwietniu fundusze ETP z SOL jako aktywem bazowym odnotowały spadek AUM o 31,4%, do 1,29 miliarda dolarów z 1,87 miliarda dolarów odnotowanych na koniec marca. W tym samym okresie cena SOL spadła o 37,4%, do 127 dolarów z 203 dolarów odnotowanych na koniec marca. Statystyki te podkreślają, że zaobserwowaną w kwietniu premię za AUM ETP posiadających aktywa cyfrowe jako instrument bazowy w porównaniu z szerszą wartością rynku aktywów cyfrowych można przypisać głównie odporności, jaką wykazują ETP posiadające SOL.”

Porównaj to z Bitcoinem, którego cena spadła o 13,6% do 60 150 dolarów w kwietniu, z 69 650 dolarów na koniec marca. „Jednocześnie”, według Fineqia, „AUM ETP z BTC jako aktywem bazowym odnotowało spadek o 13,2%, spadając do 63,2 miliarda dolarów w kwietniu z 72,8 miliarda dolarów odnotowanych na koniec marca”.

Ethereum odnotowuje spadek o blisko 15%.

Copy link to section

Tymczasem Ethereum (ETH) otrzymało mniej pozytywny raport:

W kwietniu wartość Ethereum (ETH) odnotowała 14,9% spadek wartości, do 2985 dolarów z 3508 dolarów odnotowanych na koniec marca. W tym samym okresie wartość AUM ETP denominowanych w ETH spadła o 16,4%, do 12 miliardów dolarów z 14,3 miliardów dolarów odnotowanych na koniec marca. Od początku roku ETP posiadające ETH wykazały wzrost o 26,6%, podczas gdy cena ETH wzrosła o 31,1%. Podkreśla to, jak rosnące oczekiwania wśród uczestników rynku SEC odrzucających w maju zatwierdzenie ETF-ów typu Spot ETH doprowadziły do zmniejszenia ekspozycji instytucjonalnej na ETH na korzyść BTC.”

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.