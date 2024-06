Dyrektor generalny Ripple twierdzi, że rząd USA ściga Tether

Dyrektor generalny Ripple, Brad Garlinghouse, wyraził zaniepokojenie potencjalnymi działaniami regulacyjnymi USA wymierzonymi w Tether. W przemówieniu wygłoszonym 10 maja w odcinku podcastu World Class Garlinghouse określił sytuację jako „wartą uwagi”.

„Rząd USA ściga Tether, to dla mnie jasne” – powiedział dyrektor generalny Ripple.

Garlinghouse nie spekulował, czy działania USA mogą doprowadzić do zdarzenia destabilizującego rynek, ale przyznał, że istnieje możliwość wystąpienia konsekwencji na rynku.

„Postrzegam Tether jako bardzo ważną część ekosystemu” – dodał.

Co więcej, Garlinghouse powiedział, że jest „w 100%” pewien, że w sektorze kryptowalut może nastąpić kolejne wydarzenie związane z czarnym łabędziem, takie jak upadek FTX.

Problemy Tethera z przejrzystością

Tether Holdings Limited, spółka matka Tether, zarządza największą na świecie monetą typu stablecoin pod względem kapitalizacji rynkowej za pośrednictwem globalnej sieci spółek zależnych.

Od samego początku Tether podlega ciągłej kontroli pod kątem przejrzystości operacyjnej. Obejmuje to wyzwania związane z prawdziwym zakresem utrzymywanych rezerw, który wspiera wartość stabilnej monety USDT.

W październiku 2023 r. amerykańska senator Cynthia Lummis i przedstawicielka French Hill skłoniły Departament Sprawiedliwości do oceny zaangażowania Binance i Tether w potencjalne wspieranie terroryzmu.

W odpowiedzi Tether potwierdził swoją współpracę z organami ścigania i swoje zaangażowanie w przestrzeganie globalnych przepisów.

Sprawę dodatkowo komplikuje Tether: w listopadzie 2022 r. amerykański prokurator Damian Williams z siedzibą na Manhattanie przejął trwające dochodzenie w sprawie rzekomych wysiłków firmy mających na celu ukrycie funduszy powiązanych z kryptowalutami przed partnerami bankowymi.

W 2021 roku Tether zapłacił również karę w wysokości 41 milionów dolarów Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary.

Kara została nałożona, ponieważ Tether podał nieprawidłowe informacje na temat swoich zasobów rezerwowych. Miał wystarczające rezerwy fiducjarne, aby pokryć USDT jedynie w 27,6% dni między 1 czerwca 2016 r. a 25 lutego 2019 r.

Doprowadziło to do wezwań do bardziej rygorystycznych audytów zewnętrznych, które Tether zaczął publikować co kwartał.

