Giełda kryptowalut OKX zostaje uregulowana w Australii

Giełda kryptowalut OKX przenosi swoje usługi skoncentrowane na Australii do podmiotu regulowanego lokalnie w ramach swojej ekspansji w regionie Azji i Pacyfiku.

Jamie Kennedy, dyrektor generalny OKX Australia, podkreślił znaczenie zaspokajania potrzeb użytkowników, w tym „płynnego dostępu do szyn bankowych, a także par AUD dla najpopularniejszych kryptowalut”.

Zgodność jest kluczowa

Australijscy użytkownicy będą mieli dostęp do 170 par kryptowalut za pośrednictwem OKX. Giełda potwierdziła „ogromny apetyt” na kryptowaluty w Australii i od marca ubiegłego roku określiła ten kraj jako „kluczowy rynek wzrostu”.

Z dniem 20 marca usługi OKX skupiające się na Australii zostały przeniesione z firmy z siedzibą na Seszelach do dwóch podmiotów na lądzie: OKX Australia Pty Ltd, która obsługuje wymianę kryptowalut i usługi fiducjarne, oraz OKX Australia Financial Pty Ltd, która zarządza instrumentami pochodnymi i marżą produkty.

Australijskie przepisy wymagają, aby lokalni użytkownicy przeszli ocenę przydatności i spełnili definicję klienta hurtowego zgodnie z ustawą o spółkach z 2001 r.

Aby zachować zgodność z tymi przepisami, OKX zaprzestało oferowania handlu kopiami, produktów przynoszących zysk i handlu niektórymi tokenami. Co więcej, od 20 marca użytkownicy mogą wypłacić jedynie nieobsługiwane tokeny.

Globalna ekspansja powoduje wyjście Indii

Ekspansja na Australię następuje po wyjściu OKX z Indii. W kwietniu OKX powiadomiło swoich klientów w Indiach o konieczności zamknięcia swoich stanowisk, gdyż zakończyło świadczenie usług w tym kraju ze względu na lokalne przepisy. W marcu 2023 r. dostawcy usług w zakresie aktywów cyfrowych w Indiach zostali objęci ramami przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Aby móc działać, giełdy muszą zarejestrować się w indyjskiej jednostce analityki finansowej (FIU IND) i przestrzegać przepisów. Do końca 2023 roku OKX nie zakończyła procesu rejestracji, w przeciwieństwie do 28 innych firm.

W tym kontekście OKX stało się popularną platformą dla użytkowników Bitcoin Runes. Obecnie giełda odpowiada za 51,08% dziennego wolumenu obrotu Bitcoin Runes.

Według danych platformy analitycznej Ordinals GeniiData, aktywność handlowa Runes na innych platformach, takich jak UniSat i MagicEden, spadła od kwietnia. Platformy te posiadają obecnie łącznie 48,83% udziału w rynku. Prawie cała działalność handlowa Bitcoin Runes prowadzona jest za pośrednictwem tych trzech firm i ich platform.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.

