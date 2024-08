Deadpool i Wolverine bije rekordy, zarabiając w weekend otwarcia 200 milionów dolarów

Najnowszy hit Marvela, Deadpool i Wolverine, ustanowił nowy standard dla filmów z kategorią R, zarabiając ponad 200 milionów dolarów w weekend otwarcia.

Według szacunków studia film zarobił 205 milionów dolarów w kraju i imponujące 438,3 miliona dolarów na całym świecie, co stanowi najbardziej dochodowy debiut filmowy z kategorią R w historii.

Sukces Deadpool i Wolverine pobija poprzednie rekordy ustanowione przez wcześniejsze filmy o Deadpoolu.

Oryginalny Deadpool zarobił około 132 milionów dolarów w weekend otwarcia w 2016 roku, podczas gdy Deadpool 2 zarobił 125 milionów dolarów w 2018 roku.

Nawet po uwzględnieniu inflacji liczby te nie dorównują niezwykłemu debiutowi najnowszej części.

Deadpool i Wolverine plasują się obecnie na ósmym miejscu pod względem dochodowego otwarcia filmowego wszechczasów, o włos wyprzedzając pierwsze miejsce zajmowane przez Avengers (2012) z kwotą 207 milionów dolarów i wyprzedzając „Czarną Panterę” (2018), którego premiera wyniosła 202 miliony dolarów.

Finansowy triumf Marvela

Dzięki tym rekordowym wynikom, jak podaje Disney, portfolio filmowe Marvela przekroczyło obecnie 30 miliardów dolarów łącznych zysków.

Ten kamień milowy umacnia pozycję Marvela jako najbardziej dochodowej serii filmowej wszechczasów.

Marvel Cinematic Universe (MCU) pracuje nad odzyskaniem poprzedniego tempa po zakończeniu „Infinity Saga” wraz z Avengers: Endgame w 2019 roku.

Mimo że Endgame nadal utrzymuje rekord największego weekendu otwarcia, Deadpool i Wolverine odnotowali znaczące osiągnięcie w ciągłej ewolucji Marvela.

Według danych Box Office Pro entuzjazm dla Deadpoola i Wolverine’a spowodował gwałtowny wzrost popytu na przedstawienia teatralne.

Film ma obecnie 43% udziału w rynku seansów w całych Stanach Zjednoczonych. Jego szeroki urok urzekł zarówno oddanych fanów Marvela, jak i zwykłych kinomanów, przyczyniając się do jego niezwykłego sukcesu kasowego.

Odrodzenie letniego box office’u

Letnia sprzedaż biletów, która miała powolny start, została ożywiona kilkoma hitami kinowymi. Po „Deadpool i Wolverine” filmy takie jak „Bad Boys: Ride Or Die”, „Inside Out 2”, „A Quiet Place: Day One”, „Despicable Me 4” i „Twisters” dostarczyły szereg godnych uwagi sukcesami, wyznaczając jeden z najmocniejszych letnich sezonów filmowych w najnowszej historii.

Disney ogłosił również, że „Inside Out 2” stał się najbardziej dochodowym filmem animowanym wszechczasów, zarabiając 1,46 miliarda dolarów na całym świecie i pobijając poprzedni rekord ustanowiony przez „Krainę Lodu 2” (2019).

To osiągnięcie pomogło zniwelować lukę w dochodach ze sprzedaży biletów krajowych, która przed rozpoczęciem letniego sezonu hitów kinowych utrzymywała się na poziomie ponad 25%.

Pomimo wcześniejszych przewidywań dotyczących spadku przychodów w 2024 r., dobre wyniki letnich wydań poprawiły perspektywy.

Analitycy szacują obecnie, że całoroczne przychody ze sprzedaży biletów zamkną się w przedziale od 8,2 do 8,7 miliardów dolarów. Sukces „Deadpoola i Wolverine’a” oraz innych letnich hitów napawał optymizmem, chociaż porównania z roku na rok będą nadal się zmieniać.

Sukces takich filmów jak „Barbie” i „Oppenheimer”, oba wydane 21 lipca, również przyczynił się do tego, że krajowe przychody ze sprzedaży biletów w 2023 r. przekroczyły 9 miliardów dolarów, co stanowi najwyższy poziom od początku pandemii. Choć do końca roku pozostało jeszcze kilka miesięcy, obecna tendencja wskazuje na solidne ożywienie w branży filmowej.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.