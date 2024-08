Japońskie restauracje podnoszą ceny w związku z rekordowym napływem turystów

Japonia doświadcza rekordowego wzrostu liczby turystów, a wraz z nim niezwykłego wzrostu cen w restauracjach.

Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

W popularnych miejscowościach turystycznych, takich jak Niseko i Tokio, ceny posiłków są wygórowane, a niektóre dania kosztują od trzech do pięciu razy więcej niż zwykle.

Tendencja ta odzwierciedla zarówno dynamikę gospodarczą osłabionego jena, jak i gwałtowny napływ turystów z zagranicy.

W Niseko, znanym ośrodku narciarskim na Hokkaido, miska ramenu z kraba może kosztować nawet 3800 jenów (20,78 funtów), a curry katsu – 3200 jenów (17,50 funtów).

Ceny te są znacznie wyższe niż te w pobliskim Sapporo, jednym z kulinarnych ośrodków Japonii.

W tokijskiej restauracji Toyosu Senkyaku Banrai za miskę ryżu z sashimi można kupić prawie 7000 jenów (38,32 funta), czyli około pięć razy więcej niż lokalna stawka.

Podobne tendencje można zaobserwować na targu Tsukiji w Tokio, targu Nishiki w Kioto i dzielnicy Dotonbori w Osace, gdzie uliczne stragany pobierają opłaty znacznie wyższe od zwykłych stawek.

Gwałtowny wzrost turystyki i wpływ słabego jena

Copy link to section

Według Japońskiej Narodowej Organizacji Turystyki (JNTO) w pierwszej połowie 2024 r. Japonia przyjęła prawie 17,8 mln turystów, co przekroczyło poprzedni rekord w 2019 r., który wynosił 16,63 mln.

Gwałtowny wzrost wynika częściowo ze spadku wartości jena, który w stosunku do dolara znajduje się w pobliżu najniższego poziomu od 40 lat. Wraz z napływem turystów firmy wykorzystały okazję do nałożenia wyższych cen, co doprowadziło do powstania terminu „inbound-don” opisującego zawyżone ceny misek ryżowych przeznaczonych dla zamożnych turystów.

Niektóre restauracje wprowadzają wielopoziomowe struktury cenowe, aby zaspokoić potrzeby zarówno mieszkańców, jak i turystów.

Tamateboko, restauracja bufetowa z owocami morza w tokijskiej dzielnicy Shibuya, oferuje obywatelom i mieszkańcom Japonii zniżkę w wysokości 1000 jenów (5,48 GBP).

Lunch w dni powszednie kosztuje 5478 jenów (30,11 funtów) dla mieszkańców i 6578 jenów (36,16 funtów) dla podróżujących z zagranicy.

Podejście to, choć skuteczne w zwiększaniu wydatków turystycznych, wywołało debatę na temat jego uczciwości i potencjalnej dyskryminacji.

Oficjalne wsparcie dla różnic cenowych

Copy link to section

Pomimo tych obaw niektórzy japońscy urzędnicy popierają zróżnicowane ceny dla turystów. Hideyasu Kiyomoto, burmistrz miasta Himeji, zasugerował, aby zagraniczni turyści płacili nawet czterokrotność standardowej stawki za wstęp do zamku Himeji, pierwszego w Japonii obiektu wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Gubernator Osaki Hirofumi Yoshimura wykazał zainteresowanie przyjęciem podobnego modelu w przypadku zamku w Osace.

Szef Organizacji Turystycznej Hokkaido opowiada się także za różnymi cenami dla turystów i mieszkańców.

Zwolennicy pobierania wyższych opłat od turystów zagranicznych argumentują, że dodatkowe dochody mogłyby wesprzeć ochronę dziedzictwa kulturowego i szkolenie anglojęzycznego personelu.

Japonia ma precedens w zakresie pobierania wyższych opłat od turystów. Od października 2023 roku na wyspie Miyajima wprowadzono podatek turystyczny. Wędrowcy najpopularniejszym szlakiem na górę Fuji płacą od lipca opłatę za wstęp w wysokości 2000 jenów (10,96 funtów), a zagraniczni podróżnicy od 2019 r. płacą podatek wyjazdowy w wysokości 1000 jenów w celu poprawy infrastruktury turystycznej.

Ponieważ japoński sektor turystyczny stale się rozwija, kraj musi zrównoważyć uzyskiwanie większych przychodów od turystów z zapewnieniem, że wartość doświadczenia uzasadnia koszty. Japonia ma wiele do zaoferowania jako cel podróży, ale branża turystyczna powinna w dalszym ciągu koncentrować się na zapewnianiu wszystkim odwiedzającym szczęśliwych i niezapomnianych wrażeń.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.