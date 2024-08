UltraTech Cement zwiększa dominację poprzez zakup udziałów w India Cements za 472 miliony dolarów w ramach konsolidacji branży

Największy indyjski producent cementu, UltraTech Cement, ogłosił ważne strategiczne posunięcie, które może zmienić jego pozycję w indyjskim przemyśle cementowym.

W niedzielę UltraTech ujawnił plany nabycia 32,72% udziałów w India Cements od promotorów firmy i ich współpracowników za 3954 crore rupii (472,38 mln dolarów), czyli 390 rupii za akcję.

To przejęcie jest następstwem poprzedniego zakupu około 23% kapitału własnego India Cements w czerwcu po cenie 268 rupii za akcję, co zwiększa łączne udziały UltraTech w spółce do imponującego 56%.

Ruch cen akcji UltraTech

W poniedziałek cena UltraTech Cement osiągnęła cenę 11 873,80 rupii, co oznacza wzrost ceny o 1,72%. Akcje spółki wykazywały pozytywne zmiany, odzwierciedlając optymizm inwestorów i dynamikę rynku.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy akcje przyniosły inwestorom stopę zwrotu na poziomie 19,07%, a w ciągu ostatniego roku cena akcji wzrosła o 43%

Zakup akcji zabezpiecza zasięg w południowych Indiach

Emkay Global w notatce udostępnionej Invezz podkreślił, że przejęcie jest strategicznym posunięciem mającym na celu zwiększenie obecności UltraTech w Tamil Nadu, regionie znanym z ograniczonej dostępności wapienia.

„Zakładając wykorzystanie 70/75% przy EBITDA/t na poziomie 1000/1200 Rs w roku finansowym 26/27E (UltraTech ma dobre doświadczenie w zakresie odwracania nabytych aktywów), implikowana wycena wynosi 13,5x/10,5x EV/E, 30-35% zniżki w stosunku do cen, jakie obecnie oferuje UltraTech” – głosi komunikat.

„Te aktywa prawdopodobnie wygenerują EBITDA na poziomie 10–13 miliardów rupii w roku finansowym 26/27E, co stanowiłoby ~5–6% naszych bieżących szacunków (obecnie nieuwzględnionych w naszych szacunkach). Po przejęciu Kesoram/ICL i na podstawie: w związku z dalszym rozwojem produkcja szarego cementu UltraTech India prawdopodobnie wzrośnie do 209 mln ton (wobec 150 mln ton obecnie) do roku 2027 (~12% CAGR)” – stwierdzono.

Czy indyjski przemysł cementowy zmierza w stronę konsolidacji?

Indyjski przemysł cementowy przechodzi znaczącą fazę konsolidacji, napędzaną dobrymi perspektywami popytu i rosnącym naciskiem na rozwój mocy produkcyjnych.

Grupa Aditya Birla, spółka matka UltraTech, rywalizuje z grupą Adani, która niedawno stała się drugim co do wielkości graczem na rynku cementu dzięki przejęciu firm Ambuja i ACC Cement w 2022 r.

Według majowego raportu indyjskiej agencji ratingowej ICRA konsolidacja w sektorze cementu prowadzi do redukcji kosztów, poprawy efektywności operacyjnej oraz dostępu do gotowych mocy produkcyjnych i zasobów wapienia.

Perspektywy ICRA dla sektora pozostają stabilne, przy oczekiwaniu wzrostu przychodów o 9-10% i poprawie marż operacyjnych o 80-100 punktów bazowych w latach 2024-25.

Emkay Global prognozuje, że udział w rynku pięciu największych grup cementowych wzrośnie z 40% w roku budżetowym 24 do około 58% w roku finansowym 2027, co przyniesie znaczny wzrost UltraTech i Grupie Adani.

Przewiduje się, że udział UltraTech w rynku wzrośnie z 11% w roku budżetowym 24 do 25% w roku finansowym 27, dopasowując się do rosnącego udziału UltraTech w rynku mocy w innych regionach.

Chociaż krótkoterminowa rentowność może zostać ograniczona ze względu na rozwój nabytych aktywów działających przy niższych poziomach wykorzystania, Emkay przewiduje, że konsolidacja zwiększy dyscyplinę cenową i poprawi rentowność w dłuższej perspektywie.

W dokumencie podtrzymano rekomendację KUPUJ dla akcji UltraTech z ceną docelową 12 800 Rs za akcję, w oparciu o mnożnik 20x EV/EBITDA.

