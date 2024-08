Akcje Lattice Semiconductor spadły o ponad 10% po słabych wynikach drugiego kwartału i obniżce ratingu BofA: czas sprzedawać czy trzymać?

Lattice Semiconductor Corp. (NASDAQ: LSCC) odnotowała dziś znaczny spadek cen akcji swojej spółki, otwierając się o ponad 10% w następstwie rozczarowującego raportu o wynikach za drugi kwartał i wyraźnego obniżenia rekomendacji przez Bank of America.

Ten gwałtowny spadek powoduje, że inwestorzy zastanawiają się, czy sprzedać, czy zatrzymać swoje akcje.

We wtorek analitycy Bank of America pod przewodnictwem Duksana Janga zmienili swoje stanowisko w sprawie Lattice, obniżając ocenę akcji spółki z „Neutral” do „Słabe wyniki” i obniżając cenę docelową z 83 do 47 dolarów.

Korekta ta wynikała ze spadku przychodów Lattice w drugim kwartale poniżej połowy przewidywań oraz słabej prognozy na trzeci kwartał, przy przewidywanej sprzedaży na poziomie 117–137 mln USD, czyli znacznie poniżej oczekiwanych 141,12 mln USD.

Raport o wynikach za II kwartał

Firma Lattice, znana ze swoich programowalnych urządzeń logicznych, odnotowała przychody w drugim kwartale w wysokości 124,1 mln dolarów, co oznacza znaczny spadek o 35% rok do roku i zauważalny spadek z 140,8 mln dolarów w pierwszym kwartale.

Spadkowi przychodów towarzyszyła stabilna, choć niższa marża brutto brutto zgodna z GAAP rok do roku, wynosząca 68,3%, oraz zysk netto obliczony niezgodnie z GAAP w wysokości 31,4 mln USD, co przekłada się na 0,23 USD na akcję.

Pomimo tych trudnych liczb Lattice pozostaje optymistą co do swojego długoterminowego potencjału wzrostu, co potwierdza ciągła ekspansja portfolio produktów.

Poglądy analityków w obliczu zmian na stanowisku dyrektora generalnego

Inni analitycy również wyrazili obawy co do krótkoterminowych perspektyw Lattice.

W kwietniu analityk Baird, Tristan Gerra, podkreślił potrzebę „silniejszego ożywienia gospodarczego” do 2025 r., aby uzasadnić wycenę spółki, podtrzymując ostrożną, ale optymistyczną perspektywę z oceną „Outperform” i ceną docelową na poziomie 70 dolarów.

Z kolei Deutsche Bank odrzucił obawy związane z niedawną zmianą dyrektora generalnego, twierdząc, że fundamenty spółki pozostają solidne, i potwierdzając rekomendację „Kupuj” z ceną docelową na poziomie 82 USD.

W obliczu zmian operacyjnych i przywódczych firma Lattice rozszerzyła swoje portfolio FPGA i wzmocniła swoją pozycję w zakresie rozwiązań sprzętowych i programowych ukierunkowanych na bezpieczeństwo.

Firma wprowadziła serię Certus™-NX i rodzinę Lattice MachXO5D™-NX, obsługującą różnorodny zakres zastosowań przemysłowych.

Ta ekspansja jest częścią szerszej strategii Lattice mającej na celu radzenie sobie z cyklicznymi trudnościami w branży, szczególnie w sektorach motoryzacyjnym i przemysłowym.

Obawy dotyczące wyceny

Z punktu widzenia wyceny spółka Lattice wydaje się przewartościowana, notowana po mnożniku zysku forward powyżej 45, czyli znacznie powyżej średnich historycznych.

Doprowadziło to do bessy na rynku, odzwierciedlającej zwiększony sceptycyzm co do trajektorii wzrostu firmy w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu.

Analitycy jako główne obawy wskazują na spowolnienie wzrostu jednostek serwerowych i potencjalną presję konkurencyjną ze strony głównych graczy, takich jak Intel.

Patrząc w przyszłość, Lattice zamierza wykorzystać swoje innowacje w zakresie treści serwerowych i rozwiązań bezpieczeństwa, aby napędzać rozwój nadchodzących generacji produktów, takich jak Granite Rapids/Turin.

Jednakże firma stoi przed trudnym zadaniem dostosowania swoich zapasów i strategii operacyjnych do tych długoterminowych celów, szczególnie w obliczu ciągłych wyzwań związanych z normalizacją zapasów i nasyceniem rynku.

Niedźwiedzi trend może się utrzymać

Akcje Lattice znajdują się w trendzie spadkowym od września ubiegłego roku, kiedy spadły z maksimum powyżej 96 dolarów do 52 dolarów. Choć w pierwszym kwartale tego roku zanotował przyzwoite odbicie, nie był w stanie utrzymać tych zysków i po dzisiejszym ruchu przebił się poniżej średnioterminowego minimum w pobliżu 52 dolarów, co nie jest dobrym sygnałem dla byków.

Wykres LSCC autorstwa TradingView

Biorąc pod uwagę, że inwestorzy nastawieni na akcje zwyżkowo nie powinni próbować kupować akcji w nadziei na szybką poprawę sytuacji. O ile cena akcji ponownie nie zamknie się powyżej 56,2 USD, nie należy otwierać żadnej nowej pozycji długiej.

Traderzy, którzy wykazują niedźwiedzie tendencje na akcjach, mają obecnie wejście na rynek obarczone niskim ryzykiem. Mogą skrócić akcje powyżej 50 dolarów ze stop-lossem na poziomie 56,3 dolarów. Jeżeli dynamika niedźwiedzi będzie się utrzymywać, akcje mogą spaść do krótkoterminowego wsparcia w okolicach 44 dolarów, gdzie można zaksięgować zyski.

