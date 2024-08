Protokół NEAR przewiduje długie likwidacje o wartości ponad 300 tys. dolarów w związku ze spadkiem cen

Protokół NEAR (NEAR) odnotował gwałtowny spadek, o 3% w ciągu ostatnich 24 godzin i ponad 11% w zeszłym tygodniu. To pogorszenie koniunktury następuje w obliczu szerszych strat na rynku kryptowalut, wymazując zyski, które nastąpiły po przemówieniu Donalda Trumpa na Bitcoin 2024.

Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Trend spadkowy na rynku doprowadził do znacznych likwidacji, co w szczególności miało wpływ na długie pozycje.

Obecnie kurs NEAR wynosi około 5,23 USD, oscylując w pobliżu psychologicznie krytycznej wartości 5 USD.

Byki usilnie starają się odeprzeć niedźwiedzie, ponieważ dane Coinglass wskazują, że w ciągu ostatnich 24 godzin w przypadku byczych zakładów na NEAR sprzedano ponad 313 000 dolarów.

Całkowita liczba likwidacji traderów NEAR przekroczyła 352 000 dolarów, z czego jedynie 39 000 dolarów przypadało na pozycje krótkie.

Tendencja ta jest zgodna z szerszym rynkiem kryptowalut, na którym doszło do likwidacji o wartości ponad 134 milionów dolarów, przy czym najbardziej ucierpiały pozycje długie na poziomie ponad 109 milionów dolarów. W przypadku pozycji krótkich zlikwidowano pozycje o wartości około 25 milionów dolarów, co podkreśla obecną zmienność rynku.

Protokół NEAR a zdecentralizowany rynek AI

Copy link to section

Pomimo ostatnich spadków protokół NEAR w dalszym ciągu cieszy się zainteresowaniem, szczególnie na zdecentralizowanych rynkach sztucznej inteligencji i Web3. NEAR to blockchain warstwy 1 typu proof-of-stake, zaprojektowany do obsługi zdecentralizowanych aplikacji (dApps), co czyni go centralnym punktem dla inwestorów chcących wykorzystać te innowacyjne sektory.

Jednym ze wskaźników tego rosnącego zainteresowania jest niedawne uruchomienie przez firmę Grayscale funduszu AI, który wśród swoich pierwszych aktywów uwzględnia protokół NEAR.

Fundusz Grayscale Decentralized AI Fund skierowany jest do akredytowanych inwestorów poszukujących ekspozycji na natywne tokeny wiodących zdecentralizowanych protokołów AI.

Oprócz NEAR fundusz oferuje tokeny takie jak Filecoin, Render, Livepeer i Bittensor.

Firma Grayscale wprowadziła także NEAR Trust, produkt inwestycyjny zapewniający wyjątkowe możliwości inwestowania w NEAR, podkreślając potencjał protokołu w zakresie przyszłego rozwoju i przyjęcia.

Co dalej z ceną NEAR?

Copy link to section

Rynek kryptowalut wydawał się gotowy na wybicie na początku tego tygodnia, kiedy po konferencji Bitcoin 2024 Bitcoin wzrósł do poziomu 70 000 dolarów. Jednakże obawy przed potencjalną wyprzedażą BTC przez rząd USA doprowadziły do odwrotu rynku, a altcoiny takie jak NEAR powróciły do kluczowych poziomów wsparcia.

Obecnie notowania NEAR znajdują się na krytycznym progu. Wskaźniki techniczne sugerują, że niedźwiedzie mogą w dalszym ciągu wywierać presję, co może prowadzić do dalszych spadków. Niemniej jednak długoterminowe perspektywy dla NEAR pozostają obiecujące ze względu na jej strategiczne położenie na zdecentralizowanych rynkach sztucznej inteligencji i Web3.

NEAR price chart. Source: TradingView

Zarówno wskaźnik względnej siły, jak i wskaźniki rozbieżności średniej ruchomej na wykresie dziennym faworyzują sprzedających w krótkim okresie. Kluczowa cena, którą należy obserwować, to 5,00 USD i 4,41 USD.

Jeśli jednak byki utrzymają się powyżej 5,00 dolarów, odbicie poza główną przeszkodę w okolicach 6,46 dolarów może pozwolić im na osiągnięcie od początku roku maksymalnego poziomu 9,00 dolarów.