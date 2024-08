Bank Japonii podwyższa stopy procentowe do 0,25% i ogranicza zakupy obligacji w ramach istotnej zmiany polityki pieniężnej

Bank Japonii (BoJ) podniósł swoją referencyjną stopę procentową do 0,25% i ogłosił plany zmniejszenia o połowę miesięcznych zakupów obligacji, co oznacza znaczącą zmianę w kierunku zaostrzenia polityki pieniężnej.

Posunięcie to kontrastuje z obecnym stanowiskiem Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych i oczekuje się, że zmniejszy lukę w stopach procentowych, która przyczyniła się do rekordowego osłabienia jena. W następstwie środowej decyzji BoJ jen umocnił się o ponad 1% w stosunku do dolara, osiągając 150,70 jenów.

Stopy procentowe podniesione do najwyższego poziomu od 2008 roku

Większością głosów 7 do 2 BoJ podniósł jednodniową stopę procentową do „około 0,25%”, najwyższego poziomu od światowego kryzysu finansowego w 2008 r. Wcześniej stopa wahała się od zera do 0,1%.

Decyzja ta jest następstwem zakończenia przez bank w marcu polityki ujemnych stóp procentowych, kończąc dziesięciolecia okresowej deflacji.

BoJ ujawnił także plany ograniczenia miesięcznego programu skupu obligacji o wartości 6 bilionów jenów (39 miliardów dolarów) do około 3 bilionów jenów do wiosny 2026 roku.

To ograniczenie zakupów obligacji oznacza zdecydowane odejście od ultraluźnej polityki pieniężnej banku.

Warunki ekonomiczne i ryzyko inflacji wpływają na decyzję

Prezes banku centralnego Kazuo Ueda wyjaśnił, że na decyzję w sprawie stóp procentowych miały wpływ bieżące warunki gospodarcze i ruchy cen, które pozostają „na właściwym torze”.

Ueda przyznał, że rolę w tej decyzji odegrał także wpływ słabszego jena na inflację.

Planujemy dalsze podnoszenie podstawowych stóp procentowych i dostosowanie stopnia akomodacji polityki pieniężnej, jeśli warunki gospodarcze i inflacja będą kształtować się zgodnie z naszą prognozą.

Mieszane reakcje ekonomistów i uczestników rynku

Posunięcie BoJ wywołało mieszane reakcje ekonomistów i uczestników rynku. Część traderów była podzielona co do prawdopodobieństwa podwyżki stóp procentowych, podczas gdy inni przestrzegali przed takim posunięciem, biorąc pod uwagę ostatnie słabe dane gospodarcze.

Inflacja bazowa, która wyklucza zmienne ceny żywności, wzrosła w czerwcu o 2,6% rok do roku, przekraczając cel BoJ wynoszący 2% przez 27 kolejnych miesięcy.

Jednak gospodarka Japonii skurczyła się w pierwszym kwartale roku ze względu na spadek jena i rosnące koszty życia, co negatywnie wpłynęło na wydatki gospodarstw domowych.

Ekonomista UBS Masamichi Adachi wyraził rozczarowanie decyzją BoJ, stwierdzając:

To niezwykle rozczarowujące, że BoJ zdecydował się działać ignorując słabe dane gospodarcze. Teraz wygląda na to, że nastąpił ruch, aby przeciwstawić się słabemu jenowi.

Adachi argumentował, że normalizacja gospodarki Japonii jest już niepewna, a decyzja BoJ uczyniła ją jeszcze trudniejszą.

Prognoza inflacji BoJ

Na rok budżetowy kończący się w marcu 2026 BoJ skorygował swoją prognozę inflacji cen towarów i usług konsumenckich do 2,1%, w porównaniu z 1,9% prognozowanymi w kwietniu.

Korekta ta podkreśla obawy banku dotyczące presji inflacyjnej wywołanej słabszym jenem.

Stefan Angrick, starszy ekonomista w Moody’s Analytics, zwrócił uwagę na nowe skupienie się BoJ na wpływie jena na inflację.

Podkreślił, że bank centralny „wkracza w słabą gospodarkę” bez silnej inflacji napędzanej popytem.

Uważam, że BoJ musi jasno powiedzieć, że zmienia zasady. Nie wygrywają meczu. Przewidział, że kolejna podwyżka stóp może nastąpić w grudniu i zasugerował, że presja na BoJ może osłabnąć, gdy Rezerwa Federalna USA zacznie obniżać stopy procentowe.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.