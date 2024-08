Indyjski NCR ma nowy apetyt na luksusowe domy: raport

Narodowy Region Stołeczny Indii (NCR), obejmujący New Delhi, Gurugram, Noida i Greater Noida, odnotowuje gwałtowny wzrost popytu na luksusowe mieszkania.

Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Zmiana ta wynika z rosnących dochodów i rosnącego zapotrzebowania na ekskluzywne obiekty.

Według indyjskiego konsultanta ds. nieruchomości ANAROCK, z około 32 200 mieszkań sprzedanych w NCR w pierwszej połowie 2024 r. ponad 45% to mieszkania luksusowe, a 24% to mieszkania niedrogie.

W pierwszym półroczu 2024 r. w NCR sprzedano około 14 630 luksusowych mieszkań w porównaniu do 1580 mieszkań w całym roku 2019.

Raport ANAROCK klasyfikuje domy luksusowe jako te sprzedawane za 1,5 crore rupii (około 180 000 dolarów) lub więcej, a domy niedrogie jako te sprzedawane za 40 lakh rupii lub mniej.

Doradca ds. nieruchomości stwierdził w notatce:

Od bycia epicentrum pozbawionej skrupułów działalności na rynku nieruchomości do stania się jednym z najbardziej tętniących życiem rynków nieruchomości w kraju, NCR przeszło długą drogę.

Północnoindyjskie centrum korporacyjne Gurugram przoduje pod względem popytu na luksus w NCR

Copy link to section

Spośród ogólnego wzrostu zaobserwowanego w segmencie Delhi-NCR, Gurugram odnotował największą aktywność.

Anuj Puri, przewodniczący grupy ANAROCK, powiedział:

Spośród wszystkich miast NCR Gurugram był w ostatnich latach najbardziej aktywnym rynkiem nieruchomości. W Millennium City pojawiło się ok. W pierwszej połowie 2024 r. sprzedano 17 570 mieszkań w różnych segmentach budżetowych. Aż 59% z nich (ok. 10 365 lokali) stanowiły domy luksusowe, a następnie 27% (ok. 4710 lokali) w segmencie niedrogim.

Puri podkreśliło, że w 2019 r. w mieście sprzedano zaledwie 13 245 mieszkań, z czego jedynie 4%, czyli około 470 mieszkań, należało do segmentu luksusowego.

Luksusowe jednostki mieszkalne w Gurugram obejmują nieruchomości takie jak Trump Towers oraz nieruchomości wiodącego indyjskiego dewelopera DLF, takie jak The Crest, The Camellias i wiele innych.

Noida i Greater Noida podążyły za Gurugramem w sprzedaży luksusowych jednostek. W pierwszym półroczu 2024 r. w obu miastach sprzedano łącznie około 8425 mieszkań. Z tego 42% (ok. 3550) to domy luksusowe, a zaledwie 13% (ok. 1100) mieszkania w segmencie niedrogim.

Najwyższy udział w sprzedaży – 3770 sztuk, czyli 45% – miał segment średni i premium, którego ceny wahały się od 40 lakh INR do 1,5 kr.

W 2019 roku te dwa miasta łącznie odnotowały najwyższą sprzedaż w NCR – ok. 21 770 jednostek. Z tego 44% (ok. 9565) mieszkań trafiło do segmentu niedrogiego, a zaledwie 4% (ok. 990) mieszkań do segmentu luksusowego.

Maksymalna sprzedaż wynosząca 11 215 sztuk, czyli 52%, dotyczyła łącznie segmentów średniego i premium.

W Ghaziabad, Faridabad, Delhi i Bhiwadi odnotowano łącznie ok. W I półroczu 2024 r. sprzedano 6 205 mieszkań, z czego w segmencie luksusowym ponad 715 lokali, a w segmencie budownictwa niedrogiego – 1 920 lokali.

Maksymalna sprzedaż wynosząca około 3570 sztuk dotyczyła segmentu średniego i premium. W 2019 roku w tych miastach sprzedano jedynie 115 luksusowych domów.

W raporcie ANAROCK napisano:

Rosnące dochody rozporządzalne, rosnąca urbanizacja i popyt na ekskluzywne obiekty przyczyniły się do wzrostu popytu Hindusów na luksusowe nieruchomości. Jest postrzegany jako dobra inwestycja i symbol statusu przez zamożnych Hindusów, którzy chcą – i mogą sobie na to pozwolić – doskonałego stylu życia.

Dodał, że krajowe instytuty badawcze również wyrażają rosnące zainteresowanie rynkiem, nawet jeśli chodzi o dostęp do atrakcyjnego finansowania, a wpływ Covid-19 zmienił sposób, w jaki Hindusi postrzegają swoje domy.

Indyjski rynek luksusowych domów odnotowuje w pierwszym półroczu 27% wzrost sprzedaży

Copy link to section

Wzrost popytu na luksusowe nieruchomości w Delhi-NCR jest zsynchronizowany z ogólnym wzrostem popytu w tym segmencie w całym kraju.

Jak podaje raport CBRE, indyjski rynek luksusowych mieszkań wyceniony na ponad 4 crore rupii odnotował znaczny wzrost sprzedaży o 27% rok do roku w pierwszej połowie 2024 r., przy czym w tym okresie sprzedano łącznie 8500 luksusowych mieszkań.

Według CBRE tendencja wzrostowa popytu na luksusowe nieruchomości mieszkalne odzwierciedla wzrost popytu na powierzchnię handlową w kategorii luksusowej, która w 2023 r. odnotowała wykładniczy wzrost o 162% r/r.

Uznane marki luksusowe próbowały wykorzystać wzrost, rozszerzając swoją obecność w głównych miastach metropolitalnych i strategicznie wchodząc na nowe rynki.

Liczba UHNWI w Indiach będzie rosła najszybciej na całym świecie

Copy link to section

Oczekuje się, że liczba UHNWI w Indiach, zdefiniowanych jako osoby posiadające majątek netto wynoszący 30 milionów dolarów i więcej, wzrośnie o 50% w ciągu najbliższych pięciu lat, jak wynika z raportu Knight Frank opublikowanego w lutym.

W raporcie dodano, że 32% majątku ultrabogatych Indii zainwestowano w nieruchomości mieszkalne, mimo że 14% z nich znajdowało się poza granicami kraju.

Jednak w rankingu rynków luksusowych domów Delhi wciąż pozostaje daleko w tyle za Mumbajem.

Spośród 100 luksusowych rynków mieszkaniowych uwzględnionych w indeksie Knight Frank Prime International Residential Index, Bombaj w 2023 r. wskoczył o 29 pozycji i zajął 8. pozycję, podczas gdy Delhi i Bengaluru zajęły odpowiednio 37. i 59. miejsce.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.