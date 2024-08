Giełdy w USA spadają w obliczu słabych danych ekonomicznych: co poszło nie tak?

W czwartek po południu amerykańskie akcje znalazły się pod silną presją sprzedaży, napędzaną rozczarowującymi danymi gospodarczymi i ostrym spadkiem zapasów chipów. Doprowadziło to do strat we wszystkich trzech głównych indeksach po wskazaniu przez Rezerwę Federalną prawdopodobnej obniżki stóp we wrześniu.

S&P 500 spadł o prawie 1,5%, a Nasdaq Composite odwrócił swoje wcześniejsze zyski, spadając o prawie 2,5% po mocnym zamknięciu w środę. Indeks Dow Jones Industrial Average zanotował spadek o prawie 600 punktów, czyli 1,4%.

Jeśli ta tendencja się utrzyma, może to oznaczać najgorszy dzień w roku dla rynku.

Na początku tygodnia inwestorzy z uwagą śledzili wyniki Big Techu.

Microsoft i AMD rozpoczęły ogłoszenia od przyzwoitych raportów o zarobkach.

Pomimo spowolnienia wzrostu Microsoftu, zaangażowanie firmy w wydatki na sztuczną inteligencję napawało pewnym optymizmem.

Następnie META osiągnęła imponujące wyniki, utrzymując swoje akcje na poziomie 5% pomimo szerszego krachu na rynku.

Jednak sektor technologiczny nie radził sobie tak słabo, jak oczekiwano. Co zatem powoduje zamieszanie na rynku?

Co jest przyczyną awarii?

Opublikowane dzisiaj najnowsze dane gospodarcze ponownie wzbudziły obawy przed recesją. Liczba bezrobotnych wzrosła najbardziej od sierpnia ubiegłego roku, co spotęgowało obawy, gdy indeks przemysłu ISM odnotował rozczarowujący poziom 46,8%, wskazując na skurczenie się gospodarki.

Wystraszyło to inwestorów, spychając rentowność 10-letnich obligacji skarbowych poniżej 4%.

Niedawne oświadczenie prezesa Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella, że stopy procentowe pozostaną niezmienione, z potencjalną obniżką w najbliższej przyszłości, również przyczyniło się do niepokoju na rynku. Inwestorzy obawiają się obecnie, że Fed mógł błędnie ocenić sytuację gospodarczą.

Dane gospodarcze w dalszym ciągu wskazują na pogorszenie koniunktury, jeśli nie na pełną recesję. Na rynku akcji panuje zamieszanie, gdyż zmaga się z możliwością trzech obniżek stóp procentowych Fed w tym roku i spadku rentowności 10-letnich obligacji poniżej 4,00%.

„Wiatr recesji wieje mocno” – powiedział Chris Rupkey, ekonomista. „Giełda nie wie, czy się śmiać, czy płakać”.

Czy inwestorzy powinni się martwić?

Trudno jest określić, czy sytuacja ta przypomina recesję, czy bańkę internetową.

Akcje spółek technologicznych odegrały kluczową rolę we wzroście rynku, ale ich wysokie wyceny zawsze były uzasadnione ich wynikami.

Rośnie jednak przekonanie, że akcje spółek technologicznych nie są w stanie w nieskończoność utrzymać dynamiki z poprzedniego roku.

„Istnieje ukryte oczekiwanie, że spółki megacaps osiągną obecnie niższe wyniki niż w 2000 r.” – stwierdzili zarządzający portfelem GMO. „W prawdziwym sensie stawka jest dziś niższa”.

Chociaż wyceny zaawansowanych technologii nie są główną przyczyną obecnego krachu na rynku, słabe zyski spółek technologicznych mogą pogorszyć sytuację. Apple ma ogłosić dzisiaj swoje kwartalne zyski po zamknięciu rynku, a rozczarowujące wyniki mogą jeszcze bardziej skomplikować sprawę.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.