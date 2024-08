Co napędza hossę byków Zomato? Rozwój Blinkit i dobre wyniki za pierwszy kwartał napędzają akcje

Trzy lata temu, 17 lipca, Harsh Goenka, prezes RPG Enterprises, w mediach społecznościowych w humorystyczny sposób naśmiewał się z szaleństwa IPO wokół Zomato. Jego post podkreślił sceptycyzm wielu inwestorów co do potencjału Zomato.

Przejdźmy szybko do dnia dzisiejszego, Zomato ponad dwukrotnie zwiększyło swoją kapitalizację rynkową, osiągając prawie 30 miliardów dolarów.

Ta niezwykła historia wzrostu jest napędzana solidnymi wynikami za pierwszy kwartał i imponującymi wynikami segmentu szybkiego handlu, Blinkit.

Znakomita oferta publiczna i rosnąca kapitalizacja rynkowa

Zomato, wiodąca indyjska platforma dostarczania żywności, zadebiutowała na giełdzie w ramach pierwszej oferty publicznej, która została subskrybowana 38,25 razy.

Pomimo początkowego sceptycyzmu, akcje spółki notowane są z ponad 50% premią, co daje jej kapitalizację rynkową na poziomie około 12 miliardów dolarów.

W ciągu ostatnich trzech lat kapitalizacja rynkowa Zomato wzrosła ponad dwukrotnie. Tylko w zeszłym roku cena akcji wzrosła o ponad 209%.

W piątek akcje Zomato wzrosły o 19%, osiągając najwyższy poziom w historii, a jego wartość rynkowa osiągnęła prawie 30 miliardów dolarów, pod wpływem lepszych niż oczekiwano wyników za pierwszy kwartał.

Dobre wyniki za pierwszy kwartał zwiększają pewność siebie

Raport zysków Zomato za pierwszy kwartał wykazał znaczny wzrost zysku netto, który wzrósł z 20 mln rupii w kwartale kwiecień-czerwiec 2023 r. do 2,53 mld rupii w tym samym okresie 2024 r.

Wartość zamówień brutto (GOV) w jej działalności B2C, w tym dostaw żywności, szybkiego handlu i wyjść, wzrosła o 53% rok do roku, do 15 455 crore rupii.

Podczas gdy GOV w dostawach żywności wzrósł o 27%, GOV firmy Blinkit gwałtownie wzrósł o 130%, a segment wyjść na miasto wzrósł o 106%.

Agresywne plany ekspansji Zomato obejmują zwiększenie liczby sklepów Blinkit z obecnych 639 do 1000 do marca 2025 r. i dalej do 2000 do 2026 r.

Te ambitne cele zostały wyznaczone przy zachowaniu rentowności, co podkreśla strategię rozwoju firmy.

Domy maklerskie podnoszą ceny docelowe

Dobre wyniki za pierwszy kwartał skłoniły kilka firm brokerskich, w tym Goldman Sachs, Jefferies i Bank of America Securities, do podniesienia cen docelowych akcji Zomato.

Jefferies i Bank of America ustaliły cenę docelową na 275 rupii, natomiast Goldman Sachs na 280 rupii.

Goldman Sachs podkreślił, że Zomato jest jedną z najszybciej rozwijających się firm internetowych, spodziewając się wzrostu przychodów CAGR na poziomie 38% w okresie od roku budżetowego 24 do roku budżetowego 27, przy marżach na wyższym poziomie niż w przypadku innych firm z branży spożywczej na świecie.

Blinkit: zmiana zasad gry

Zomato przejęło Blinkit, borykający się z trudnościami startup zajmujący się dostawą artykułów spożywczych w 10 minut, za 568 milionów dolarów w ramach transakcji obejmującej wszystkie akcje w 2022 roku.

Początkowo przejęcie to spotkało się ze sceptycyzmem, co spowodowało spadek ceny akcji Zomato o 20%.

Jednak Blinkit okazał się znaczącym czynnikiem wzrostu.

Najnowsze dane dotyczące zysków pokazują zwiększony wkład Blinkit i Hyperpure, spółki zależnej Zomato zajmującej się dostawą artykułów spożywczych, co przełożyło się na dobre wyniki za pierwszy kwartał.

Goldman Sachs zauważył, że implikowana wycena Blinkit przekracza obecnie podstawową działalność Zomato w zakresie dostaw żywności, osiągając 13 miliardów dolarów, co stanowi prawie połowę kapitalizacji rynkowej Zomato.

Wycena ta oznacza sześciokrotny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim, wynikający z wyższych niż oczekiwano szacunków rządu.

Przyszłość szybkiego handlu w Indiach

Pandemia COVID-19 przyspieszyła rozwój branży szybkiego handlu (Q-commerce), ponieważ blokady i obawy dotyczące bezpieczeństwa trzymały ludzi w domach.

Przyjęcie modeli pracy z domu dodatkowo podsyciło tę tendencję, szczególnie wśród milenialsów z miast i konsumentów z pokolenia Z.

Według raportu Indyjskiego Instytutu Zarządzania (IIM) w Ahmedabadzie przewiduje się, że segment Q-commerce będzie rósł w tempie CAGR wynoszącym 27,9% między rokami finansowymi 22 i 27.

Goldman Sachs szacuje, że platformy Q-commerce, obecnie działające w mniej niż 30 miastach, mają potencjał, aby rozszerzyć się na 40–50 miast, co będzie stanowić do 2023 r. całkowity rynek adresowalny (TAM) o wartości około 150 miliardów dolarów na artykuły spożywcze i niespożywcze.

Uważają, że segment szybkiego handlu może przejąć około 70% indyjskiego rynku artykułów spożywczych online w ciągu 2–3 lat, zapewniając równowagę między cenami a czasem dostawy.

Niezwykła trajektoria wzrostu Zomato jest napędzana strategicznym przejęciem Blinkit i solidnymi wynikami za pierwszy kwartał.

Ponieważ sektor szybkiego handlu stale się rozwija, Zomato ma dobrą pozycję, aby wykorzystać ten trend, napędzając dalszy wzrost i zaufanie inwestorów. Dzięki ambitnym planom ekspansji i skupieniu się na rentowności hossa Zomato wydaje się być kontynuowana.

