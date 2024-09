Czy powolny postęp Apple w zakresie sztucznej inteligencji skłonił Buffetta do sprzedaży?

Firma Apple niedawno znacząco wkroczyła w wyścig generatywnej sztucznej inteligencji, prezentując swoją technologię Apple Intelligence podczas czerwcowej konferencji programistów WorldWide Developer Conference.

Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Posunięcie to było kluczowym momentem dla technologicznego giganta, prowadzącym do wzrostu ceny jego akcji i podniesienia jego kapitalizacji rynkowej w pewnym momencie do oszałamiającej kwoty 3,5 biliona dolarów.

Pomimo tego kamienia milowego firma Apple często spóźniała się z wdrażaniem nowych funkcji. Jednak jego dominująca pozycja rynkowa i unikalny ekosystem pozwalają mu wprowadzać funkcje na preferowanej osi czasu. Trend ten utrzymuje się w przypadku oferty generatywnej sztucznej inteligencji, która obecnie pozostaje w tyle za konkurencją.

Wizja sztucznej inteligencji Apple

Copy link to section

Podejście Apple do sztucznej inteligencji jest odmienne i nie jest zgodne z wytycznymi określonymi przez OpenAI. Zamiast tego Apple Intelligence wytycza swoją ścieżkę, co rodzi pytania dotyczące potencjalnego wpływu jego opóźnionego wejścia w przestrzeń sztucznej inteligencji.

Historycznie rzecz biorąc, interfejsy Apple zostały dobrze przyjęte przez użytkowników. Nadchodzący interfejs AI, Voice, ma pełnić rolę prywatnego sekretarza, pomagając użytkownikom w zarządzaniu ich danymi, działaniami i codziennym życiem.

Godna uwagi funkcja, Powiadomienia priorytetowe, która ma zostać uruchomiona jesienią tego roku, pomoże użytkownikom zaplanować zadania na następny dzień, dzięki czemu nigdy nie przegapią spotkania ani ważnego wydarzenia.

Celem Apple Intelligence jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, obejmujących głos, obrazy, filmy i inne generatywne funkcje sztucznej inteligencji wykorzystujące dane użytkownika.

W związku z tymi postępami Apple planuje ulepszyć możliwości Siri i prowadzi rozmowy z Google na temat licencjonowania modeli Gemini AI dla iPhone’a 16, otwierając nowe możliwości w pisaniu esejów i tworzeniu wizerunku.

Dyrektor generalny Apple, Tim Cook, wyraził swój entuzjazm, stwierdzając: „Jesteśmy podekscytowani możliwością rozpoczęcia nowego rozdziału w innowacjach Apple.

Apple Intelligence zmieni to, co użytkownicy mogą zrobić z naszymi produktami i co nasze produkty mogą zrobić dla naszych użytkowników.

Zostać w tyle za konkurentami

Copy link to section

W drugim kwartale 2024 r. udział Apple w rynku spadł z 16% do 14% w obliczu ostrej konkurencji ze strony gigantów technologicznych, takich jak Huawei i Samsung. Spadek ten zepchnął Apple z trzeciego na szóste miejsce na chińskim rynku smartfonów.

Dostawy Huawei wzrosły o 41% rok do roku, głównie dzięki wprowadzeniu na rynek w kwietniu serii Pura 70. Huawei twierdzi, że w ciągu 10 lat osiągnął to, czego inne regiony, takie jak Stany Zjednoczone i Europa, potrzebowały 30 lat w obszarach takich jak systemy operacyjne i sztuczna inteligencja.

Podobnie nowa seria Galaxy S24 firmy Samsung może pochwalić się innowacyjnymi funkcjami sztucznej inteligencji, takimi jak Circle to Search, tłumaczenie na żywo i edycja generatywna w Galaxy AI.

Chociaż Apple niewątpliwie ciężko pracuje nad swoimi inicjatywami w zakresie sztucznej inteligencji, okaże się, czy wysiłki te wystarczą, aby odzyskać utracony udział w rynku. Produkty Apple, choć często spóźnione na rynek, słyną z wysokiej jakości. Inwestorzy obawiają się jednak opóźnień firmy w wyścigu AI.

Wpływ na inwestycję Buffetta

Copy link to section

Berkshire Hathaway należący do Warrena Buffetta niedawno zmniejszył swoje udziały w Apple, co rodzi pytania o przyczyny tej decyzji. Chociaż dokładne uzasadnienie pozostaje nieujawnione, prawdopodobne jest, że powolny postęp Apple w dziedzinie sztucznej inteligencji, w połączeniu z jego malejącym udziałem w rynku, mógł mieć wpływ na posunięcie Buffetta.

Niedawny spadek udziału w rynku i intensywna konkurencja ze strony konkurentów uwydatniają wyzwania, przed którymi stoi Apple. W miarę jak firma stale rozwija swoje możliwości w zakresie sztucznej inteligencji, świat technologii z uwagą obserwuje, czy Apple będzie w stanie odzyskać pozycję lidera rynku. Czas pokaże, czy innowacje Apple w zakresie sztucznej inteligencji wystarczą, aby przekonać inwestorów takich jak Buffett do utrzymania zaufania do technologicznego giganta.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.